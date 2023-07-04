Noterde taşınmaz satışı başladı

Taşınmaz
satışlarının tapu
müdürlüklerinin
yanı sıra
noterliklerde
yapılmasını sağlayan
uygulama devreye
girdi. Hem tapulardaki
yoğunluğun giderilmesi
hem de nöbetçi noter
uygulaması sayesinde hafta
sonları da tüm taşınmazların
satışlarının yapılmasına
imkân sağlayan uygulama
Adalet Bakanı Yılmaz
Tunç'un katılımıyla Ankara
65. Noter'de ilk taşınmaz
satışının gerçekleştirilmesiyle
resmen başladı. Bakan
Tunç, "Taşınmaz
satışlarının noterliklerde
de yapılabilmesine imkân
sağlayan yasal düzenlemenin
uygulamasını başlatıyoruz"
dedi.
DAHA ETKİN VE KOLAY
Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ve hukuki güvenliğin sağlanması açısından noterlik hizmetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "İşlemlerin hukukçu denetiminde gerçekleşmesi, anlaşmazlıkların noterlerde yapılan belgeler sayesinde yargının önüne gelen işlemlerde doğru karar verilmesi anlamında noterlik hizmetlerine çok önem veriyoruz. Bakanlık olarak da Noterler Birliği ile birlikte uygulama sorunlarını sürekli konuşarak vatandaşlarımızın bu hizmetten daha etkin ve kolay yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelere hazırlık yapıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi çok önemli mesafeler kaydettik" ifadelerini kullandı. Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Tunç, noterde yapılacak taşınmaz satışlarında tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedeline ek noterlik işlem ücretinin de ödeneceğini belirterek, "Artık vatandaşlarımız tapuda sıra ve günlerce işleminin yapılması için beklemek zorunda kalmayacak. Hızlı ve etkin bir şekilde istediği noterden bu işlemi gerçekleştirebilecek" açıklamalarında bulundu.
BAŞVURU İNTERNETTEN
Taşınmazını satmak isteyen vatandaş, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. İlgili noterlik tarafından başvuru incelenecek ve satış yapmaya herhangi bir engel olmaması halinde harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Ödemeler yapılınca taraflar satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.