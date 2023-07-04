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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Noterde taşınmaz satışı başladı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Noterde taşınmaz satışı başladı
Taşınmaz satışlarının tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde yapılmasını sağlayan uygulama devreye girdi. Hem tapulardaki yoğunluğun giderilmesi hem de nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonları da tüm taşınmazların satışlarının yapılmasına imkân sağlayan uygulama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Ankara 65. Noter'de ilk taşınmaz satışının gerçekleştirilmesiyle resmen başladı. Bakan Tunç, "Taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkân sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını başlatıyoruz" dedi.

DAHA ETKİN VE KOLAY
Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ve hukuki güvenliğin sağlanması açısından noterlik hizmetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "İşlemlerin hukukçu denetiminde gerçekleşmesi, anlaşmazlıkların noterlerde yapılan belgeler sayesinde yargının önüne gelen işlemlerde doğru karar verilmesi anlamında noterlik hizmetlerine çok önem veriyoruz. Bakanlık olarak da Noterler Birliği ile birlikte uygulama sorunlarını sürekli konuşarak vatandaşlarımızın bu hizmetten daha etkin ve kolay yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelere hazırlık yapıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi çok önemli mesafeler kaydettik" ifadelerini kullandı. Yılmaz Tunç, işlemlerin noterler denetiminde yapılacağını, bunun da uyuşmazlıkları ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Tunç, noterde yapılacak taşınmaz satışlarında tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedeline ek noterlik işlem ücretinin de ödeneceğini belirterek, "Artık vatandaşlarımız tapuda sıra ve günlerce işleminin yapılması için beklemek zorunda kalmayacak. Hızlı ve etkin bir şekilde istediği noterden bu işlemi gerçekleştirebilecek" açıklamalarında bulundu.

BAŞVURU İNTERNETTEN
Taşınmazını satmak isteyen vatandaş, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. İlgili noterlik tarafından başvuru incelenecek ve satış yapmaya herhangi bir engel olmaması halinde harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Ödemeler yapılınca taraflar satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

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Noterde taşınmaz satışı başladı
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