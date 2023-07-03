Noter’den konut satışı başlıyor

Gayrımenkulsatışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alımsatım işlemleri bugünden itibaren tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra ek bir noter ücreti ödenerek noterlerce de yapılabilecek. Başvuruların, e-Devlet sistemindeki Türkiye Noterler Birliğinin "e- randevu/başvuru" uygulaması üzerinden alınacağı uygulamada, taşınmazın değerine göre 500 Türk lirasından az ve 4t bin liradan fazla olamayacak şekilde hizmet bedeli de ayrıca alınacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak. Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek.Adalet Bakanı Tunç, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti. Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.