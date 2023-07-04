Noterlerde taşınmaz satışlarının yapılmasına imkan sağlayan uygulama başladı

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Yapılan ilk işlemin taraflara hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, noterde yapılacak taşınmaz satışlarında tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedeline ek noterlik işlem ücretinin de ödeneceğini belirterek, "Artık vatandaşlarımız tapu da sıra beklemek, günlerce işleminin yapılması için beklemek zorunda kalmayacak. Hızlı ve etkin bir şekilde istediği noterden bu işlemi gerçekleştirebilecek" dedi.

Taşınmazını satmak isteyen vatandaş, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. İlgili noterlik tarafından, başvuru incelenecek ve satış yapmaya herhangi bir engel olmaması halinde harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek ve satış gerçekleştirilmiş olacak.