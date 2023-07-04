Noterlerde taşınmaz satışlarının yapılmasına imkan sağlayan uygulama başladı

Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, "Noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettik. Taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlatıyoruz. Ankara'da 65. Noter'de ilk yapılan işlemle uygulama başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Taşınmaz satışlarının tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde yapılmasını sağlayan uygulama devreye girdi. Hem tapulardaki yoğunluğun giderilmesi hem de nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonları da tüm taşınmazların satışlarının yapılmasına imkan sağlayan uygulama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Ankara'da 65. Noterde ilk taşınmaz satışının gerçekleştirilmesiyle resmen başlamış oldu.
Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, "Noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettik. Taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlatıyoruz. Ankara'da 65. Noter'de ilk yapılan işlemle uygulama başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Noterliğin bir kamu hizmeti olduğunu ve hukuki güvenliğin sağlanması açısından noterlik hizmetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "İşlemlerin hukukçu denetiminde gerçekleşmesi, anlaşmazlıkların noterlerde yapılan belgeler sayesinde yargının önüne gelen işlemlerde doğru karar verilmesi anlamında noterlik hizmetlerine çok önem veriyoruz. Bakanlık olarak da noterler birliği ile birlikte uygulama sorunlarını sürekli konuşarak vatandaşlarımızın bu hizmetten daha etkin ve kolay yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelere hazırlık yapıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi çok önemli mesafeler kaydettik" diye konuştu.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK
Yapılan ilk işlemin taraflara hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, noterde yapılacak taşınmaz satışlarında tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedeline ek noterlik işlem ücretinin de ödeneceğini belirterek, "Artık vatandaşlarımız tapu da sıra beklemek, günlerce işleminin yapılması için beklemek zorunda kalmayacak. Hızlı ve etkin bir şekilde istediği noterden bu işlemi gerçekleştirebilecek" dedi.
Taşınmazını satmak isteyen vatandaş, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak. İlgili noterlik tarafından, başvuru incelenecek ve satış yapmaya herhangi bir engel olmaması halinde harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek ve satış gerçekleştirilmiş olacak.