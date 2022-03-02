Nükhet Duru, Kelebek Kadınlar Günü Filminde Yeni Nesil Mahmurelere Sesleniyor

Türkiye'nin ilk büyük modern modüler mobilya markası Kelebek, kurulduğundan bu yana kadınların emeğine ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar kadın istihdamını artırmaya ve girişimci kadınların önüne açmaya yönelik pek çok çalışma gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu desteğini, hazırladığı Kadınlar Günü filmi ile sürdürüyor. Kadınlara özel mesajlar içeren filmde güçlü kadınların başarılarla dolu hikâyeleri anlatılıyor.

Kelebek Mobilya Kadınlar Günü filminde, sanatçı Nükhet Duru, sevilen şarkılarından Mahmure'yi yeni nesil kadınlar için seslendiriyor. Filmde Nükhet Duru, işte, evde, sporda, müzikte, sanatta, sağlıkta, kısacası her alandaki Mahmurelerin gücü ve başarılarına yer veriyor.





HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞAN TÜM KADINLARIN YANINDAYIZ

Kadınlar Günü'ne yönelik açıklama yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, "Kelebek Mobilya olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların sanatta, sporda ve iş dünyasında var olmalarını toplumsal gelişmenin temeli olarak görüyor ve çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında sürdürmeye özen gösteriyoruz. Her kadın kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda her işi yapabilme potansiyeline sahiptir. Kadınların en sevdiği markalar arasında yer alan Kelebek Mobilya da hayallerinin peşinden koşan tüm kadınların dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yanında olmaya devam edecektir" dedi.