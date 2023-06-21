Nükleer santral için görüşmeler sürüyor

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüştüğünü bildirdi. 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başladı. Fuarın açılış oturumunda konuşan Sarı, ikinci nükleer santralin inşa edilmesi planlanan Sinop sahasında gerekli etütlerin tamamlandığını söyledi. Trakya bölgesinde yapılacak üçüncü nükleer santralle ilgili çalışmalara ilişkin de bilgi veren Sarı, "Çin hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların yanı sıra ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara (küçük modüler reaktör) yönelik yakın temas içindeyiz" diye konuştu. Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörün faaliyete geçme süresine ilişkin, "Birinci ünitede sona yaklaştığımızı net bir şekilde anlıyoruz" şeklinde konuştu. Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi Türkiye Projesi Başkanı Wang Xiaohang ise, Türkiye'nin nükleer enerji alanında adımları hayranlıkla takip ettiklerini söyledi.