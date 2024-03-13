Ocakta 910 milyon dolarlık doğrudan yatırım geldi

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 910 milyon dolara yükseldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı. Yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışıyla 415 milyon dolar, borçlanma araçlarıyla 102 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Ocakta çekilen UDY, aynı ayda cari açığın yüzde 36'sına karşılık geldi. 2002'den bu yana ise Türkiye'ye gerçekleşen kümülatif uluslararası doğrudan yatırık girişleri 264 milyar doları aştı. Ocakta 399 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri arasında başı çeken sektör 167 milyon dolarla (yüzde 42) madencilik ve taş ocakçılığı oldu. Yılın ilk ayında Türkiye'nin çektiği UDY'de en yüksek payı yüzde 44 ile ABD alırken, onu yüzde 17 ile Almanya, yüzde 12 ile Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin aldığı toplam pay yüzde 27 oldu.