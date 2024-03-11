Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ocakta ticaret satış hacmi azaldı
Giriş Tarihi: 11.3.2024 10:30

Ocakta ticaret satış hacmi azaldı

Ticaret satış hacmi ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.

AA
Ocakta ticaret satış hacmi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre ticaret satış hacmi söz ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.

Söz konusu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azalış gösterdi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 yükseldi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ocakta ticaret satış hacmi azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA