Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
3 MİLYAR 837 MİLYON DOLAR AÇIK ÖNGÖRÜLDÜ
Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 2 milyar 500 milyon dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar aralığında yer aldı.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 839 milyon dolar olmuştu.