Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

3 MİLYAR 837 MİLYON DOLAR AÇIK ÖNGÖRÜLDÜ

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 2 milyar 500 milyon dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 839 milyon dolar olmuştu.