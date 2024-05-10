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Giriş Tarihi: 10.5.2024 13:25

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Mart 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

AA
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

3 MİLYAR 837 MİLYON DOLAR AÇIK ÖNGÖRÜLDÜ

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 2 milyar 500 milyon dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 27 milyar 344 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık vermiş, yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 839 milyon dolar olmuştu.

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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
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