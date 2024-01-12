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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:35 Son Güncelleme: 12.1.2024 10:38

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.

AA
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 921 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 5 milyar 367 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 753 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 353 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 423 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 500 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar olmak üzere toplamda 591 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 3 milyar 957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 706 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Kasım 2023 Kasım 2023 Ocak-Kasım
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -43.070 -2.722 -43.605
1. İhracat 230.487 22.437 228.682
2. İthalat 312.009 26.849 310.490
Mal Dengesi -81.522 -4.412 -81.808
3. Hizmet Gelirleri 81.758 6.943 92.049
4. Hizmet Giderleri 34.502 3.941 43.192
Mal ve Hizmet Dengesi -34.266 -1.410 -32.951
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 7.408 1.073 9.784
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 15.630 2.398 20.764
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -42.488 -2.735 -43.931
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -582 13 326
B. SERMAYE HESABI -28 -14 -197
C. FİNANS HESABI -28.267 -11.416 -49.843
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.394 339 5.244
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 12.588 1.260 9.232
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.597 881 3.359
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -9.759 6.248 9.978
11.1. Hisse Senetleri -3.458 753 165
11.2. Borç Senetleri -6.301 5.495 9.813
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.356 -434 1.825
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 11 0 43
12.3. Bankalar -443 -303 1.444
12.4. Diğer Sektörler 7.788 -131 338
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 41.785 4.694 41.061
13.1. Merkez Bankası 7.381 29 13.604
13.2. Genel Hükümet 368 79 -176
13.3. Bankalar 15.245 4.561 19.559
13.4. Diğer Sektörler 18.791 25 8.074
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -14.831 8.680 6.041
D. NET HATA VE NOKSAN 24.708 -1.974 -10.046
GENEL DENGE -9.877 -6.706 4.005
E. REZERV VARLIKLAR 9.877 6.706 -4.005
14. Resmi Rezervler 9.877 6.706 -4.005
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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Ödemeler dengesi verileri açıklandı
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