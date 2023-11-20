Öğrenciye ‘su’ bedava

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan tiyatrolarıyla, festivalleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversiteli gençlere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunarken diğer yandan da bütçelerini rahatlatacak adımları atıyor. Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini belediye olarak ödeyeceğini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri ücretsiz yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50'sini ödeyen öğrenciler, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı boyunca suyu bedava kullanacak.

SUYA YÜZDE 15 İNDİRİM

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için yapılan çalışmanın yanı sıra Balıkesirli vatandaşlar için de suya yüzde 15 indirim yaptı. Sosyal Yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin biriken su borçları da kapatacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaşların 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024'e kadar ödemeye devam edecek.