Öğretmenlere lisanüstü eğitim desteği

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi arasında "Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Üniversite İş birliği Protokolü" imzalandı. İki kurum arasında gerçekleşen iş birliği protokolü İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından imzalandı. İmzalanan protokol bağlamında İstanbul sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreçlerini desteklemek, üniversitelerden öğretmenlerimize yönelik kontenjan artırımı ve indirim kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Üniversite İş birliği Protokolüne ilişkin açıklamada bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerindeki beklentilerine cevap verebilecek onların donanımına katkıda bulunacak kurum, kuruluş ve üniversitelerle olan iş birliklerinin devam ettiğini ifade ederek, bu çerçevede İstanbul Üniversitesi ile de iş birliklerinin verimli bir şekilde sürdüğünü ifade etti.



"ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE ARTI DEĞER"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün en yakın paydaşlarından birinin İstanbul Üniversitesi olduğunu belirten Yazıcı, şunları aktardı: "Yürüttüğümüz her çalışmada İstanbul Üniversitemizi yanımızda gördük. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımız'ın özellikle öğretmenlerimizin mesleki gelişim odağında yürüttüğü çok yönlü çalışmalar içerisinde İstanbul Üniversitemizin katkısını almak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine birlikte artı bir değer oluşturmak için bir araya geldik."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim, mesleki eğitimle yaptığı önemli yatırım ve yeniliklerden bahseden Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerinde çok önemli adımlar attığını ifade etti.

Yazıcı, yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girer girmez öğretmenler için bütün lisans ve lisans üstü çalışmalara da önemli bir ivme kazandırdığını dile getirdi.



"ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI BİRÇOK UNSURU DEVREYE SOKUYORUZ"

Yapılan iş birliklerinde İstanbul Üniversitesinin bütün kapılarının her zaman eğitimcilere açık olduğunu belirten Yazıcı, "Gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolüyle mevcut olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında ve beraberinde doktora programında yine uzaktan yüksek lisans programlarında da öğretmenlerimiz için kolaylaştırıcı birçok unsuru devreye sokuyoruz. Özellikle öğretmenler için kontenjan ayrılması çok önemli bir seçenek. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in önümüzü açtığı bu konuda İstanbul Üniversitesi ve Sayın Rektörümüz bize çok önemli katkılar sunuyor. Ben kendi şahsında İstanbul Üniversitemizin bütün akademisyenlerine ve birlikte çalıştığımız idari personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün yaklaşan öğretmenler gününün bir müjdesi olduğunu ifade eden Yazıcı, bu vesile ile öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin kendi mesleklerinde huzurlu olmasını, huzurla birlikte verimli bir mesai geçirmelerini sağlamak üzere kolaylaştırıcı birçok anlaşmayı ortaya koyduğunu ifade ederek dinamik bir Milli Eğitim Bakanına ve sahadan gelen geniş bir kültüre sahip İl Milli Eğitim Müdürüne sahip olmanın bir şans olduğunu vurguladı.

Ak, İstanbul Üniversitesi'nin tüm imkanlarını, öğretmenlere ve daha geniş kitlede bilgiye susamış, bilgiye rağbet gösteren tüm vatandaşlara, hatta açık öğretim dolayısıyla da tüm insanlığa sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

İmzalanan protokolün iki kurum için de yol gösterici bir protokol olduğunu dile getiren Ak, "Bizim şu anda üç yüz elli altı yüksek lisans programımız ve iki yüz yirmi de doktora programımız var. Bu program ise bu programlar çerçevesinde gerek tezli, gerek tezsiz, uzaktan lisans ve yüksek lisans programlarının hepsinde öğretmenlerimizi görmek istiyoruz" dedi.

Ücrete tabi olan bazı lisansüstü bölümlerde yine öğretmenlere kolaylık sağlanacağını aktaran Ak, öğretmenlerin yaklaşan öğretmenler günü kutladı.