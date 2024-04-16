Okul Gelişim Programı Öğretmen Eğitimleri başvuruları devam ediyor

OKUL GELİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Okul Gelişim Programı, öğrenme merkezli bir eğitim iklimi oluşturmak için tasarlanmış ve etkisi periyodik aralıklarla ölçülecek bir eğitim müdahale programıdır. Program kapsamında eğitim içeriği araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılacak, bu doğrultuda yöneticilere, öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. "Kolaylaştırıcı matematik uygulamaları", "söz varlığı ve dil gelişimi", "bütünleyici sınıf rehberliği" ve "manevi gelişim" alanları programın odaklandığı gelişim alanlarıdır.

OKUL GELİŞİM PROGRAMI'NIN AMACI

Temel olarak, okullarda, öğrencilere merak ve idare becerilerini geliştirecek, üst düzey öğrenme becerileri kazandıracak ve onlara ilham verecek eğitim tasarımları oluşturmak hedeflenir. Merak ve irade becerileri geliştirilerek öğrencilerin bilgi ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kalıcı öğrenmenin sağlanması programın amaçları arasındadır.

NEDEN OKUL GELİŞİM PROGRAMI?

Öğrenmeyi merkeze alma

Eğitimde bütüncül müfredat ve kaliteyi önceliklendirme

Üst bilişsel öğrenme becerileri kazandırma

Öğretmenlerin ve yöneticilerin -koşulların gerektirdiği- yetkinliklerini güçlendirme

Adil, verimli ve etkili bir okul iklimi oluşturma

Sınıf yönetimine uygun özgün materyaller geliştirme

Kültürel duyarlılığı ve dünya okuryazarlığını dikkate alan bir vizyon ile hareket etme

Öğretmen Eğitimi Programının Yöntemi ve Eğitim Mekanı

Program dahilinde her başlık için ayrı başvuru alınacak ve kabul edilen öğretmenler eğitime katılacaklardır. Başlıklar "Kolaylaştırıcı Matematik Uygulamaları", "Bütünleyici Sınıf Rehberlik", "Söz Varlığı" ve "Manevi Gelişim" şeklindedir. Programın odağında ilkokulda görev alan öğretmenler vardır. Programın içeriğinde öğretmenlerin etkin katılım göstereceği, etkileşimli uygulamalarda aktif rol alacakları ve yansıtıcı uygulamaları deneyimleyecekleri bir eğitim metodu tercih edilecektir. Uygulanan bu metotları verilecek materyaller ile okullarında da uygulamaları beklenir. Eğitimler Enstitü Sosyalde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Online Başvuru Formu

PROGRAM SÜRECİ VE TAKVİMİ

Programa başvurular 15 Mart- 20 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılır. Eğitimler haftada 1 gün, 2 ders, toplam 3 saat olacak şekilde tasarlanır.

KATILIM KOŞULLARI VE SERTİFİKASYON

İlkokullarda aktif görev alan öğretmenler başvurabilir.

Katılım Belgesi alınabilmesi için eğitimlerin yüzde 80'ine devam etmek gerekmektedir.

Enstitü Sosyal web sitesinde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekir.

PROGRAM KONTENJANI



Programda etkileşimin ve kalitenin yüksek olması hedefi ile her ders için kontenjan 30 kişi ile sınırlı tutulmuştur.

PROGRAM TANITIMI

Kolaylaştırıcı Matematik Uygulamaları:

Bu atölyede edinilen beceriler ile öğrencilerin matematik dersine karşı sahip oldukları olumsuz tutumların giderilmesi ve matematik alanındaki bilgi, beceri ve farkındalıklarını artıracak eğitim-öğretim programlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Matematik kaygısı ile baş etme becerileri, doğal sayılar ve üst bilişsel düzeyde doğal sayılar konularına odaklanacak 4 modülden oluşan atölyeler, interaktif etkinlikler ve dikkat çekici materyaller ile desteklenecektir.

BÜTÜNLEYİCİ SINIF REHBERLİK:

Bu atölye, çocuklarda sosyal duygusal gelişimin değerlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Karakter gelişimi alanı, duyuşsal alan, akademik-bilişsel alan ve kişisel-sosyal alanlara odaklanacak 4 modülden oluşan atölyede psikoloji ve felsefe ile temellendirilmiş uygulamalar gerçekleştirilecektir.

SÖZ VARLIĞI VE DİL GELİŞİMİ:

Öğrencilerin Türk diline ilişkin farkındalıklarını arttırarak kelime hazinelerinin ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Dil felsefesi, bağlaç ve zamir çalışmaları, klasik metinler ve yazılı olarak kendini ifade etmeye odaklanacak 4 modülden oluşan atölyede mantık ve felsefe ile temellendirilmiş uygulamalar gerçekleştirilecektir.

MANEVİ GELİŞİM:

Bu atölyede eğitim yaklaşımlarından istifade ederek disiplinler arası din eğitimi uygulamaları tartışılacaktır. İnterdisipliner din eğitimi atölyeleri, eğitimde bütünleştirme, eğitim yaklaşımları, din ve ahlak eğitiminde gelişimsel uygunluk gibi temel alanlardan destekle 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine zenginleştirme sunmayı amaçlar. 3 oturumda gerçekleşecek olan atölyeler, interaktif etkinlikler ve özgün materyaller ile desteklenecektir.

Başvuru formu: https://enstitusosyal.org/icerik/okul-gelisim-programi-ogretmen-egitimleri-basvuru-formu

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