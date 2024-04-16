Okul Gelişim Programı Okul Yöneticisi Eğitimi başvuruları devam ediyor

OKUL GELİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Okul Gelişim Programı, öğrenme merkezli bir eğitim iklimi oluşturmak için tasarlanmış ve etkisi periyodik aralıklarla ölçülecek bir eğitim müdahale programıdır. Program kapsamında eğitim içeriği araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılacak, bu doğrultuda yöneticilere, öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. "Kolaylaştırıcı matematik uygulamaları", "söz varlığı ve dil gelişimi", "sosyal ve duygusal beceri gelişimi" ve "manevi gelişim" alanları programın odaklandığı gelişim alanlarıdır.

OKUL GELİŞİM PROGRAMI'NIN AMACI

Temel olarak, okullarda, öğrencilere merak ve idare becerilerini geliştirecek, üst düzey öğrenme becerileri kazandıracak ve onlara ilham verecek eğitim tasarımları oluşturmak hedeflenir. Merak ve irade becerileri geliştirilerek öğrencilerin bilgi ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kalıcı öğrenmenin sağlanması programın amaçları arasındadır.

NEDEN OKUL GELİŞİM PROGRAMI?

Öğrenmeyi merkeze alma

Eğitimde bütüncül müfredat ve kaliteyi önceliklendirme

Üst bilişsel öğrenme becerileri kazandırma

Öğretmenlerin ve yöneticilerin -koşulların gerektirdiği- yetkinliklerini güçlendirme

Adil, verimli ve etkili bir okul iklimi oluşturma

Sınıf yönetimine uygun özgün materyaller geliştirme

Kültürel duyarlılığı ve dünya okuryazarlığını dikkate alan bir vizyon ile hareket etme

Okul Gelişim Programı Yönetici Eğitimi hakkında detaylar

Program öncelikli olarak ilkokul ve ortaokul yöneticilerine yöneliktir. Program dahilinde okul yöneticileri kademelerine göre ayrılacak, her bir kademe okul yöneticisi kendi grubuyla eğitime katılacaktır. Eğitimler Enstitü Sosyalde gerçekleştirilecek, ayrıca eğitimlerin bir ayağı da katılımcı yöneticilerin okullarında yapılacaktır. Programın içeriğinde okul yöneticisi ve yönetici adaylarının etkin katılım göstereceği etkileşimli uygulamalar yer alacaktır. Katılımcılardan eğitim sürecinde tamamlamaları için bir okul dönüşüm projesi hazırlamaları istenecektir. Hazırlanan bu projeler okul yöneticisi ve yönetici adaylarının portfolyo sunumlarında istenecek ve sertifikasyon değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

EĞİTİM SÜRECİ VE TAKVİMİ

Programa başvurular 27 Mart- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sonuçları 22 Nisan 2024 günü ilan edilecektir. Eğitimler haftada 1 gün 3 saat olacak şekilde tasarlanmıştır. Program başlangıcı 25 Nisan 2024 Perşembe günüdür.

EĞİTİME KATILIM KOŞULLARI

Programa ilk ve ortaokul yöneticileri ve okul yöneticisi olmak isteyen adaylar başvuru yapabilir.

Adaylar oluşturulacak kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonunda programa kabul edilecektir.

Adayın yaşı, deneyimi ve görev yaptığı okul göz önünde bulundurularak eğitim sonunda optimum etkiyi oluşturabilecek okul yöneticileri ve yönetici adayları tercih edilecektir.

Türkiye'de eğitim yönetiminde kadınları daha aktif kılmak için başvurularımızda kadın yöneticiler ve yönetici adaylarına öncelik verilecektir.

SERTİFİKASYON

Sertifika alınabilmesi için eğitimlerin yüzde 80'ine katılım gereklidir.

Katılımcıların program sonunda sertifika alabilmeleri için eğitimlere etkin katılmış olmaları, portfolyo sunumlarını eksiksiz yapılmış olmaları ve son değerlendirme uygulamasına girerek geçerli puanı almaları beklenir.

HEDEF KİTLE VE KONTENJAN

Programın hedef kitlesi ilk ve ortaokul yöneticileri ve okul yöneticisi olmak isteyen adaylara yöneliktir.

Programda kontenjan 30 okul yöneticisi ile sınırlı tutulmuştur.

Başvuru Formu: https://enstitusosyal.org/icerik/okul-gelisim-programi-okul-yoneticisi-egitimi-basvurulari-acildi

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