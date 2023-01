Ön sipariş yöntemi dünyada ilk

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te lansman yaptı. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen fuarda dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair ipuçları da duyuruldu. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, Togg standında yaptığı konuşmada geçen yıl dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz'dan (Transition Consept Smart Device) sonra bu kez CES'e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini belirterek, "Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojimizi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı dijital sanatla ifade etmeyi seçtik. Beyond X ve Dijital Mobilite Bahçesi, Togg'un DNA'sını oluşturan dualite temasıyla insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların altını çiziyor" dedi.Karakaş, Türkiye'de başlayacak ve yakında detayları açıklanacak olan ön sipariş sürecine ilişkin ipuçlarını da dünya kamuoyuyla paylaştı. "Togg'un doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un ön siparişinin dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacağını dile getiren Togg CEO'su Karakaş, şöyle devam etti: "Küresel rekabette kullanıcıya yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler.""Dörtyıl önce bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızda iki stratejik hedefimiz vardı" diyen Karakaş, şöyle devam etti: "İlki, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti Togg'a ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek. İkinci hedefimiz de kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak. Geride bıraktığımız dört yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik. Mobilite ekosistemimizi de dijital platformumuzla genişletiyor ve yaygınlaştırıyoruz. Biz akıllı cihazımızı üçüncü yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.", "Dijital Mobilite Bahçesi" adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimini yansıtıyor. CES 2023'te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel'in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su Togg'un dualite kavramını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler Togg'un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.