Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 4 bin 678 oldu
Giriş Tarihi: 6.2.2024 10:29 Son Güncelleme: 6.2.2024 10:36

Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 4 bin 678 oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 9,4 azalışla 4 bin 678'e geriledi.

AA
Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 4 bin 678 oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2023'e kıyasla yüzde 9,4 düşerek 4 bin 678 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1359 ile İstanbul, 308 ile Ankara, 302 raporla Bursa olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2023'te 96 bin 941 iken geçen ay yüzde 0,4 yükselişle 97 bin 330'a ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 989 bin 687 olarak hesaplandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı 4 bin 678 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA