Önce bindirdiler sonra indirdiler

Giriş Tarihi: 16.2.2022

Gıdada KDV yüzde 1’e inince fırsatçılar harekete geçti. Yumurta, yağ ve çay gibi ürünlerin fiyatını önce artırıp sonra yüzde 7 indirdiler. Vatandaşlar fırsatçıların raf oyununa isyan etti