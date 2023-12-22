Öncelikli hedef tek haneli enflasyon

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sunduğu "Para Sohbetleri"nin konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyona karşı programımız çalışıyor. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var" dedi. Bakan Mehmet Şimşek, öncelikli hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu söyledi.Orta Vadeli Program'ın (OVP) hem kamu hem özel sektör için yol haritası niteliğinde olduğunun altını çizen Şimşek, "En önemli hedefimiz enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, bütçe dengesinin tesis edilmesi, büyümede yeniden dengelenme. Türkiye iç taleple büyüyor. Sürdürülebilir cari açık ve rezerv çok önemli. Bunların hepsini kapsayan yapısal reform gündemimiz var. Enflasyonda bu yıl yüzde 65, 2024'te yüzde 36, sonra 14 ve 2026'da tek hane hedefimiz var" dedi. Para politikasında adımların gecikmeli etkisinin yılın ikinci yarısında devreye gireceğini aktaran Şimşek, "Bu yıl önemli bir deprem yaşadık. İnşaat malzemeleri bu yılın ikinci yarısında çok hızlı arttı. KDV'yi ve ÖTV'yi artırdık. Bunlar da enflasyonist adımlar. Temmuzda yeni bir vergi artışı öngörmediğimiz için bunlar da düşecek" açıklamasında bulundu. Beklentilerin önemine dikkat çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beklenti kanalı çok önemli. Son iki ayda enflasyon beklentilerinde 5 puan iyileşme var. Piyasa enflasyonu yüzde 40 öngörüyor. Piyasanın enflasyon beklentisi ben inanıyorum ki, bizimle üç beş ayda aynı seviyeye gelecek."Dezenflasyonun kalıcı olarak sağlanması halinde Türkiye'de öngörülebilirliğin artacağına dikkati çeken Şimşek, "Sermaye piyasalarında derinleşme açısından da tek hane enflasyon önemli. Firmaların uzun vadeli kaynağa erişmesi böylelikle mümkün olur. Bugün bankacılık sistemi yükü üstleniyor. Ama uzun vadeli finansmana vade yapısı uygun değil. Uzun vadeli finansmana firmaların erişmesi önemli. Bu da rekabet gücüne yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.Bütçe açığının OVP'deki tahminin altında kalacağına dikkat çeken Şimşek, "Yüzde 6.4 öngörmüştük. Bir taraftan gelir tahsilatı arttı. Harcamaların kontrolü noktasında adımlar attık yüzde 5.5 civarında olacak muhtemelen. Bir sonraki seneye borç bırakmayı da düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Bütçe açığını sınırlayıp nesiller arası adaleti tesis etmek gerektiğine işaret eden Şimşek, şunları anlattı: "Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme bizim için hassas. 2024'te 2.2 trilyon TL vergiden vazgeçeceğiz. Tarım, eğitim, sağlık dezavantajlı gruplarda 1 trilyon 50 milyar TL, asgari ücrete vergi muafiyeti 630 milyar TL, Ar-Ge teşvikleri 530 milyar TL."Şimşek büyüme ile ilgile ilgili olarak, "Büyüme noktasında performansımız iyi. 100 yılda ortalama 4.8, hükümetlerimiz döneminde yüzde 5.4 büyümüşüz. Yüksek büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Cari açığı ve bütçe açığını iyileştirmek için atılan adımlar dengelenmeyi de sağlayacak" dedi.ŞİMŞEK cari açığın azaltılmasına ilişkin olarak, "Cari açığı nasıl azaltacağız? Altın ithalatı son 20 yılda ortalama 8 milyar dolar iken bu yıl 30 milyar dolara çıktı. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor, ihracata ciddi teşvikler getireceğiz. Altın hariç yüzde 2'yi yakalamış durumdayız" açıklamasında bulundu.NET rezerv konusuna da açıklık getiren Şimşek, "Net rezervler eksi deniyor. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Uluslararası normlara göre yapılan hesaplamayı dikkate alır ve yurtdışından aldığımız swapları çıkartırsak, Türkiye'nin net rezervleri 17-18 milyar dolar artıda. Rezervlerimizi kalıcı bir şekilde güçlü seviyelerde tutacağız" diye konuştu.RİSK priminin (CDS) düşmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Önümüzdeki yıl 200'ün altına ineceğini öngörüyoruz. Haziran-ekimde 4.2 milyar dolar giriş var. Türkiye'nin dış kaynağa erişim sorunu yok. Küresel faiz indirimleri başlayacak, bizim gibi ülkelere fon akışı daha da artacak, fiyatlar makul düzeye gelecek. Merkez Bankası'nın rezerv noktasında eli güçlendi" dedi. Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasanın gerisinde kaldığını ve önümüzdeki süreçte not artımı olacağını söyledi.Bakan Şimşek, yurtdışı seyahatleri ile ilgili olarak, "Yurtdışı seyahatlerimde kimseden para istemedim. Türkiye'nin acil dış kaynağa ihtiyacı var, 'gelin bize para verin' demedik. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm olacak, 'gelin yatırım yapın' dedik. Yurtdışı seyahatlerimde Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden ve sunduğu fırsatlardan bahsettim" dedi.