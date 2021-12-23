Operatörlerin 5G’ye geçişinde maliyetleri azaltacak çözüm

Operatörlerin
5G hazırlıkları devam ederken küresel ölçekte ağ teknolojileri konusunda yatırımlar son hızla devam ediyor. Telekom operatörleri en uygun senaryolarla 5G yatırımlarını yapıyor. Türk Telekom
Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği senkronizasyon teknolojisini Netinsight ile ürüne dönüştürüp pazara sunuyor. Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür- sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu
'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal
, "AKM, modern tasarımından son teknoloji sistemlerine kadar her yönüyle teknoloji ile sanatın buluşma noktası hâline gelecek. Türk Telekom olarak, devletin temelinin millî kültür olduğu düşüncesine sadık kalarak, sanata ve millî kültüre destek vereceğimiz için son derece gururluyuz" dedi.
AKM TEKNOLOJİ TEDARİĞİ
Türk Telekom, Türkiye
'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi
'nde önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom, AKM'nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkânları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edecek. Senkronizasyon çözümü, haberleşme sektöründe 5G ve ötesi teknolojiler ile bu ürüne ihtiyaç duyan diğer sektörler için, GPS bağımlılığı olmadan, mevcut şebeke ekipmanlarının da değiştirilmesine gerek kalmadan, zaman ve frekans senkronizasyonunun şebeke üzerinden iletiminde benzersiz bir yöntem sunuyor. Bu teknoloji sayesinde 5G'ye geçen operatörlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan GPS sinyali kesintilerine bağlı olarak yaşanabilecek servis kayıplarını önlemek için öncü bir çözüm üretiliyor. Bu yenilikçi çözümün, sadece Türk Telekom şebekesinde değil, tüm dünyadaki mobil operatörlerin ve senkronizasyon gereksinimi bulunan sektörlerin kullanımına sunulması, önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanı sıra hizmet sürekliliğini de artıracak.