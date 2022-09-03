Orman köylüsü ve balıkçıya destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman köylerinin kalkınmalarını sağlamak amacıyla 2016'dan beri yürüttüğü projeyle güneş enerji santrali desteği (GES) sağlıyor. Projeyle şimdiye kadar 40 ilde 144 orman köyünde toplam 1.490 hanenin çatısına GES sisteminin kurulumu yapıldı. Genel Müdürlük bünyesindeki ORKÖY, Türkiye'de 23 bin 100 orman köyü/mahallesinde yaşayan 7 milyon orman köylüsüne ve onların kurdukları tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, yerinde kalkınmaya olanak sağlayan, istihdam sağlayıcı her türlü projeyi destekliyoruz" dedi. Bakanlık ayrıca balıkçıların işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar faiz indirimli tarım kredisi kullanabileceklerini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılar, işletme giderlerinin finansmanı için 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli kredi kullanabilecek" denildi.