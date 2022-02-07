Orman köylüsüne 765 milyon lira

TARIM ve Orman Bakanlığı
, orman köylüsünün refahına büyük katkı sağlayan ORKÖY
Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 81 bin 974 kişinin daha istihdam edilmesini sağlayacak ve orman köylülerine 765 milyon 85 bin lira destek verecek. Orman köylüsüne sağlanan desteklerle orman köylüsünün yerinde istihdamına katkı sağlanarak kırsaldan kente göçün tersine çevrilmesi amaçlanıyor.
81 BİN KÖYLÜYE DESTEK
ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. ORKÖY destekleriyle son iki yılda 156 bin 769 kişinin istihdam edilmesi sağlanırken, bu yıl ise 81 bin 974 kişi istihdam edilecek. ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon lira destek verilecek. Odun
dışı orman ürünlerinden yararlanmanın geliştirilmesi, üretilen ve pazarlanan ürün miktarının ve yerel köylülerin bu ürünlerden elde ettikleri gelirlerin artırılması yönünde de çalışma yapılıyor. Son iki yılda bin 269 bal ormanı kurulurken, bu yıl ise 733 bal ormanı kurulması hedefleniyor. Yılsonuna kadar bin 445 hektar trüf mantar
alanı oluşarak köylülerin gelirlerinin artması bekleniyor.