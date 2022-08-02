Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları ihtimaline karşı tedbirlerini artırdı.

Yangınlarla mücadelenin ana prensibini oluşturan erken uyarı için en yeni teknolojiler kullanılıyor. Birçok riskli alanda kullanılan insansız hava araçları (İHA), termal kameraları sayesinde yeşil vatanın korunmasında önemli görevler ifa ediyor. İHA'lardaki termal kameralar ile yangın çıkma ihtimali olan bölgeler tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle bu noktalara hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

Bunun dışında, akıllı yangın gözetleme kuleleri de mücadeleye katkı veriyor. Yapay zekanın kullanıldığı insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yönetim merkezine aktarıyor. Ekipler bu veriler ışığında hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangını söndürüyor. Bu sayede yangınlara müdahale süresi de kısalıyor.

Haziran ayında 213, 1-21 Temmuz'da 197 olmak üzere çıkan toplam 410 orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika oldu. Bu yangınlarla mücadelede 124 uçak, 301 helikopter, 688 ilk müdahale aracı, 1613 arazöz ve 146 dozer kullanıldı. Yangınlarda 12 bin 316 personel görev aldı. Haziranda 4 bin 570 hektar, 1-21 Temmuz'da ise 1200 hektar orman alanı zarar gördü.

İHMAL VE DİKKATSİZLİK İLK SIRADA

Söz konusu dönemdeki 410 yangının, 118'i ihmal ve dikkatsizlik, 79'u yıldırım, 30'u kaza, 22'si kasıt sebebiyle çıktı. Yangınların 161'inin kesin sebebi tespit edilemedi.

Çıkan yangınların 62'sinin faili belirlendi ve adli işlem başlatıldı.

Yangın istatistiklerine göre ülkede meydana gelen büyük orman yangınları genellikle temmuz ve ağustos aylarında oluyor.

ORMANLARIN YANGINLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRMAK İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarında insan faktörünün öne çıktığını belirterek, "Ülkede orman yangınlarının sayısal olarak yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı çıktı. Bu sebeple önleme faaliyetleri kapsamında yangınlara yol açan insan faktörünün azaltılmasına, toplumun bütün katmanlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

Orman sevgisini artırmaya yönelik Geleceğe Nefes ve Milli Ağaçlandırma Günü gibi organizasyonlar yaptıklarının altını çizen Kirişci, "Ayrıca ormanların yangınlara karşı direncini artırmak için teknik çalışmalar yürütüyor ve ormanlardaki yanıcı madde yükünü azaltıyoruz. Yangınlara hassas bölgelerdeki yerleşim yerleri ve ziraat arazileri ile ormanların arasında yanmaya dayanıklı türlerden oluşan şeritler oluşturularak, yerleşim yeri veya ziraat arazilerinden kaynaklı yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, "yeşil vatan" sloganı ile ülkenin değerleri olan ormanların yangınlardan korunmasını adeta vatan savunması olarak gördüklerinin altını çizerek, 7 gün 24 saat çalışan orman personeline destek olmak için teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığını ifade etti. Kirişci, yangınların erken tespit edilerek alevlere hızlı ve etkili şekilde müdahalede bulunulduğunu sözlerine ekledi.