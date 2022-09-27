Orta gelirliler için konut kampanyası geliyor

Hükümetinbaşlattığı sosyal konut hamlesine vatandaşın ilgisi artarak devam ediyor. Tarihi kampanyada başvurular, 5 milyona dayandı. Hamlenin ikinci ayağı olan Emlak Konut GYO eliyle yapılacak orta gelir grubuna yönelik kampanyanın detayları da netleşmeye başladı. A Para'ya açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalarda sona yaklaştık. Detaylarını büyük ihtimalle ekim ayı içerisinde duyuracağız. Emlak Hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" bilgisini verdi. Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Kampanyayı genişleteceğiz" dedi.Sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından fiyatlarının gerilemeye başladığını söyleyen Kurum, "Konut piyasası durdu. Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak için iyi bir zaman" açıklamasını yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise "Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Bu projemizde iklim değişikliğine uyum açısından bakanlığımız nezdinde yapılacak adımlar çalışmalar çerçevesinde çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.