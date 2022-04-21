Ortadoğu’dan 300 acente Bolu’ya çıkarma yaptı

ORTA Doğu'da faaliyet gösteren 300 turizm acentesinin temsilcileri, Abant Tabiat Parkı Taksim Otelcilik A.Ş. Abant Palace Otel'de bir araya geldi. Bölge potansiyelinin ele alındığı toplantıda, turistlerin ilgisini çekecek alanlar hakkında istişarede bulunuldu, bölgenin öne çıkan özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışma programları belirlendi. Toplantıda konuşan Taksim Otelcilik A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Fehmi Yersel, "Ülkemizin ve bölgenin turizmi adına hizmetlerini artırarak devam ettirmeyi misyon edindik" dedi. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da, Bolu'da görülecek bir çok güzelliğin olduğunu belirterek, uzun konaklama yapılması gerektiğini söyledi.