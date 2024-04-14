Osmangazi Köprüsü’nden araç geçişinde rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığını, "Bu tarihte yapılan geçiş, garanti edilen araç sayısının 2.94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçildi. Köprü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişti. Bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı" dedi.