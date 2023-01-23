Otel yatırımları yeniden canlandı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2022 yılının turizmde güzel bir yıl olduğunu belirterek, turizmdeki hareketliliğin yatırımları da canlandırdığını aktardı. Eresin, "Otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını görüyoruz. Sektördeki yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul'un hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların Anadolu'ya yayılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi."STR tarafından TÜROB için özel olarak hazırlanan rapora göre 2022'nin ilk 11 ayında İstanbul'da doluluklar yüzde 75.5 oldu. 2019'un ilk 11 ayında İstanbul'da bu oran yüzde 74.3 olmuştu. 11 aylık dönem itibariyle İstanbul'da 2022'de 2019'un üzerindeyiz" diyen Eresin, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde ilk 11 ayda doluluklar yüzde 67.5 oldu. 2019'un ilk 11 ayında bu oran yüzde 67.8 olmuştu. Türkiye genelinde 2019 ile aynı seviyedeyiz. Pandemi sürecindeki iki yılın ardından başarılı sonuçlar alındığını düşünüyoruz." 2023 yılı için pozitif beklentilerinin olduğunu anlatan Eresin, "Turizmde iyi bir yıl geçireceğiz. Londra, Cannes gibi fuarlardan aldığımız işaretler bu beklentilerimizi destekliyor" diye konuştu.Avrupa, İngiltere, BDT ülkeleri gibi ana pazarların yanı sıra 2023 için Latin Amerika, Japonya gibi pazarlardan dikkat çeken talepler aldıklarını anlatan Eresin, "Pandemi sonrasında da yerinde stratejiler ile uzak pazarlara ulaşabiliriz. Özellikle THY'nin bu pazarlarda olması turizm için çok önemli. Öte yandan pandemi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sonucunda Türkiye rakip ülkelere göre pazar çeşitliliği en fazla olan ülke olarak öne çıktı" dedi.