Otel yatırımları yükselişe geçti

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Yatırım Teşvik Belgeleri" verilerinden hareketle rapor hazırladı. Buna göre, Kovid-19 döneminde zayıflayan otel yatırımları tekrar yükselişe geçti. Yılın ilk yarısında toplam yatırım değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14.413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.Teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi yüzde 76 yükseldi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Anadolu'daki yatırımlar için ekstra teşvik verilmeli" dedi.