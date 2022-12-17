Oteller 2023’e doludizgin giriyor

Başarılı bir yıl geçiren Türk turizm sektörü, 2022'nin son gününü de coşkuyla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanının sardığı oteller, yılbaşı gecesi için yoğun bir rezervasyon akışı alıyor. İstanbul'dan Antalya'ya, Afyon'daki termallerden kayak tesislerine ve hatta Kapadokya'ya kadar bütün oteller yılbaşı gecesine yüzde 100'e yakın doluluklarla giriyor. Birçok otelde yılbaşı gecesine özel sanatçılı programlar düzenlenirken, yabancı turist ilgisinde önceki yıllara göre çok ciddi bir artış gözlemleniyor. Yılbaşı etkinliklerinin 24 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında otelleri doldurduğunu belirten turizmciler, "Çok güzel bir yıl geçirdik, 2023'e de doludizgin başlıyoruz" diyor.Bu yıl aldığı yüksek talep ve sıcak havaların etkisiyle sezonu uzatan Antalya otelleri, yılbaşı için de en çok rağbet gören bölgeler arasında bulunuyor. Nirvana Hotels Grup CEO'su Korhan Alşan, Antalya'da birçok otelin sanatçılı programlar düzenlediğini belirterek, "Otellerin yerli turist için 2 ve 3 gece olmak üzere iki paketi var. 30-31 Aralık gecesi için, sanatçılı paket programlar iki kişi için 15 bin TL'den başlıyor. 25 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.Yabancı ilgisinin de çok yüksek olduğunu anlatan Alşan, "24 Aralık'ta Avrupa'dan, 2 Ocak'tan itibaren de Rusya ve BDT ülkelerinden geliyorlar. 30-31 Aralık, iki gece iki kişi oda fiyatı toplam 700 euro. 24 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'daki otellerin hepsi dolu" diye konuştu. Nirvana otellerinde de sanatçılı program düzenlediklerini anlatan Alşan, çok yüksek talep aldıklarını sözlerine ekledi.HYATT Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, hem aralık ayının düşük sezon olması hem de Katar'daki dünya kupasının etkisiyle İstanbul otellerinin yüzde 60 dolu olduğunu söyledi. Arslan, "24 Aralık'tan itibaren doluluklar artıyor, 30-31 Aralık'ta ise full" dedi. İstanbul'da bu yıl sanatçılı program yapan otelin çok az olduğuna dikkat çeken Arslan, "Misafirler otellerde konaklayıp eğlenmek için restoran ve gece kulüplerine gidecek. Böylece şehir ekonomisine de katkı sağlanacak. Yılbaşında 5 yıldızlı otellerde oda-kahvaltı fiyatı 250-300 euro, lüks segmentte ise bu fiyat 1.000 eurodan başlıyor" şeklinde konuştu.KAYSERİ Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Murat Cıngı, yılbaşı gecesi için çok güçlü bir talep olduğunu söyledi. "Dağ otellerimiz 30-31 Aralık gecesi yüzde 100 dolu. Buradaki talep şehir otellerine de katkı sağlıyor. Şehir merkezdeki otellerin de dolulukları yüzde 80'leri geçiyor" diyen Cıngı, fiyatların otellere ve sunulan hizmete göre değişkenlik gösterdiğini ekledi. Cıngı, "Bazı oteller yılbaşı gecesi için sanatçılı program sunuyor. O nedenle günlük oda fiyatları 3 bin TL'den başlıyor. Lüks otellerin günlük oda fiyatı ise 30 bin TL'yi buluyor" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya'da aralık ayı doluluklarının düşük seyrettiğini belirterek, "Önümüzdeki haftadan itibaren canlılık başlıyor. Özellikle yılbaşı gecesi için oteller şimdiden yüzde 70 rezervasyon aldı. Son hafta bu oran yüzde 90'ların üzerine çıkar" dedi. Bölgede her keseye uygun otelin olduğunu anlatan Aldemir, "Oda fiyatları günlük 1.500 TL'den başlıyor, 20 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu. Düşük sezonda balon fiyatlarının düştüğünü anlatan Aldemir, "Şu anda kişi başı 150 euro. Yılbaşında hava müsait olursa balonlar havalanır" şeklinde konuştu.AFYONKARAHİSAR Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, hem sezonda hem de yılbaşı gecesinde yerli turistin çok güçlü bir talebinin olduğunu söyledi. Gümüşhan, şunları anlattı: "Aralıkta özellikle hafta sonlarını yüzde 100 dolu geçiriyoruz. Yılbaşı gecesi için şimdiden yüzde 75 rezervasyon aldık. Bu yılbaşı haftası yüzde 100'e çıkar. 31 Aralık'ta sanatçılı program olduğu için fiyatlar sezonun yüzde 30 ila 50 daha üzerinde seyrediyor. Yılbaşı için iki günlük paketler 8 bin ila 15 bin TL arasında değişiyor."