Otellerde rica ile rezervasyon yapılıyor

Temmuzda 1 milyon 759 bin ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaşan İstanbul'da, ağustos ve eylül ayları da yoğun geçiyor. Ağustos ve eylül ayı dolulukları yüzde 90'ları bulan İstanbul'da turist yoğun olan Taksim, Sultanahmet, boğaz hattı gibi bölgelerde yer bulmak imkânsız hale geldi. Özellikle son dakika oda rezervasyonu yapmak isteyenler araya hatırlı kişileri koyarak rica dönemini başlattı. Ağustos-eylül doluluklarının 2019 yılını da geçtiğine dikkat çeken turizmciler, "Çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Pandemide son dakika rezervasyonlarını alabiliyorduk ancak bu yaz döneminden beri geçerli değil. Özellikle Taksim, Sultanahmet, boğaz hattı gibi bölgelerde çok zor hale geldi. Hele ki 10-15 kişilik gruplara son dakika yer bulmak imkansız" diyor.İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Oteller Meslek Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul'da özellikle ağustos ve eylül ayı doluluklarının çok iyi gittiğini belirterek, "Üst segment otellerde doluluk ortalaması yüzde 93, fiyatı biraz düşenlerde ise yüzde 97 oldu. Böyle dönemlerde insanlar özellikle son dakika yer bulmakta zorluk çekiyor. O nedenle otelcileri arayan, yer bulmak için rica eden çok kişi var. Biz de bu dönemlerde arkadaşlarımızla konuşup 'Bende yer yok sende varsa alır msn?' diyoruz. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz" dedi. İstanbul'da pandemiyle birlikte online kanallardan gelen rezervasyonların arttığını aktaran Karacabay, "Artık büyük gruplardan ziyade bireysel rezervasyonlar arttı. Böyle olunca 10-15 kişilik gruplar için de oda bulmak neredeyse imkânsız hale geldi" dedi.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Ağustos sonu itibarıyla İstanbul geleni doluluklarımız yüzde 80'lerde gerçekleşti. Bu oran Taksim, Sultanahmet, boğaz hattı gibi turist yoğun bölgelerde yüze 90'ları aştı. Hatta Perşembe-Pazar günleri arasında yer bulmak zorlaştı" dedi. Son dakika rezervasyonlarıyla özellikle 10-15 kişilik gruplar için oda bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Eresin, ekim talebinin de iyi gittiğini kaydetti.Hyatt Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan da, özellikle Ortadoğulu turistin dönüşüyle birlikte İstanbul'da hem oda doluluklarının arttığını hem de fiyatların yükseldiğini söyledi. Arslan, "Yaz yoğun geçti. Bir de online kanallardan rezervasyon yapanlar gün uzatmaya başladı. Yani ortalama 2-3 geceyken bu 6-7 geceye çıktı. Böyle olunca yeni talebe yanıt veremedik. Bazı şirketlerin üst düzey yöneticileri misafirleri için arayıp 'Yer bulamıyoruz sen yardımcı ol', demeye başladı" şeklinde konuştu.Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke de, "Otelin neredeyse bütün oda kategorilerinde yüksek doluluklarla sezonu devam ettiriyoruz. Eylül ayının bitmesiyle beraber hala yüksek sezon etkilerini yaşıyoruz diyebilirim. Hatta öyle yoğunluklar yaşıyoruz ki, tarihi Çırağan Sarayı binasında yer alan, ayrı bir girişi olan özel saray suitlerimiz tüm sezon boyunca yüzde 100 doluydu. Bu süitlerin geceleme fiyatı 2 bin euro" dedi. Yüksek talebin devam ettiğini aktaran Radtke, "Ekim ayında da süitlerimize ilgi çok yoğun. Defalarca dünyanın en pahalı, en lüks ve en geniş süitleri listesinde yerini almış Sultan suitimiz de sezon boyunca doluydu. Geceliği 30 bin euro olan bu süitimize de talep çok yüksek" diye konuştu.