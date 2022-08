Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi dün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Katıldığı özel oturumda, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyona dikkat çekti.Otomobil fiyatlarındaki artış ve araç bulunamaması şikâyetlerine dikkat çeken Bakan Muş, bayilerin otomobili galeriye satmış gibi fatura kestiğini ve 'araç yok' dediğini belirten Muş, "Galeride araç katmerli fiyata satılıyor. Şişirilmiş fiyatı kırışıyorlar. Aslında işlem kağıt üzerinde" dedi. Araç kiralama şirketlerinin de (Rent a Car) ana bayiden araç almış gibi görünüp aracı yüksek fiyattan elden çıkardığını ifade eden Muş, "Onlara belli kilometre dolmadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz" dedi.Konunun incelendiğini ve tespiti halinde 2 milyon lira ceza kesildiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızdan özellikle bayilerin, galerilerin fatura ettiği araçlarla ilgili normal fiyatının üzerinde bazı taleplerde bulunulduğu konusunda ihbarlar geliyor. Bunu inceliyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız söz konusu eğer bir bayii, bir galeri ile böyle işbirliğine girip arabaları bayi üzerinden bunları üçüncü bir şahsa faturalandırıp veya faturasız normal fiyatının üzerinde bir fiyat istedikleri tespit edilirse ona göre uygulamamız olacak. Yapacağız tespitlere göre gerekirse orada bazı değişiklere gidebiliriz."Türkiye'nin kendi arz güvenliğinde çok büyük bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Muş, "İhracatımızla alakalı tahıl koridorunun açılmasıyla beraber ihtiyaç duyulan hammadde gelecek. Türkiye, işleyeceği bu hammaddeyle beraber bu dünyadaki oluşabilecek olan arz sıkıntısını bir anlamda da ihracatçı ülke olarak gideren ülkelerin başında gelecek" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'NİN ihracatının yüzde 55'inin Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkelerine olduğunu aktaran Muş, şöyle devam etti: "Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama bizi doğrudan etkileyebiliyor. O açıdan biz 250 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz. Bunun üzerine çıkma konusunda şu an bekleme içerisindeyiz. Üzerine de çıkabiliriz. Dolayısıyla bu hedefi şu an koruyup yakalayacağımıza inanıyoruz. İthalat rakamlarına baktığımız zaman yatırım mallarındaki artışı görüyoruz. Türkiye kapasite artırımına gidiyor. Bir noktadan sonra bu üretime dönecek. Üretime döndükten sonra ihracata dönecek. Tabii bunlar biraz zaman alıyor. Şimdi bugün yaptığımız yatırımlar veya başlattığımız yatırımlar bir sene sonra ihracat rakamlarına yansıyor. Şu an inanılmaz bir yatırım iştahı var."MUŞ, Türkiye'nin otomobili TOGG'un test üretimlerinin de devam ettiğini, standartlarının ve kalitesinin dört dörtlük olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin kalite standartlarının belli bir noktanın üzerinde olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti: "Şu anda sertifikalarını almaya başladılar. Şubata kadar bitirecekler. Normalde fabrika üretim yapabiliyor ama sertifikalardan dolayı mart ayı bekleniyor. Dolayısıyla fabrikanın dünya standartlarında üretim yapabilecek bir kapasitesi var. İhtiyaç duyulan bir çok şeyi o civardan, yan sanayisinden, oradaki altyapıdan ve diğer üreticilerden sağlayabiliyor. Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. Çok modern bir tesis yapılmış. Modern üretim bantları ve yüzde 90 otomasyon var. İnsan gerçekten hayran kalıyor."ZİRVENİN açılış konuşmasını yapan, Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, "Sabah Gazetesi olarak ilkini Bursa ilimizde düzenlediğimiz ihracat seferberliği programımız ile sektöre destek vermeyi, ihracat konusunda iş insanlarımızı bilinçlendirmeyi, yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. İhracat artışı ekonomik büyümeyi hızlandırır, sürekli üretken olmayı, uluslararası ve ülke içi rekabeti yakından takip etmeyi, aynı zamanda da sürekli yenilenmeyi beraberinde getirir. Sektörleri girişimciliğe özendirir." dedi.450 kişi yatırım için yer arıyorKONYA'NIN ticaret ve üretim açısından çok iştahlı olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Şehrimizde şu anda yüksek derecede sermaye hükmeden, kuyrukta bekleyen, ben yatırım yapmak istiyorum diyen, 450 kişi yer arayışı içerisinde. Bunun da lokomotifi küresel taleplerdir. Bu küresel talepler dediğimiz ihracatla ilgili, ortamın iyileştirilmesi ve yakaladığımız ihracat potansiyelidir. Doğru bir yerdeyiz, ihracatın maksimizasyonuyla ilgili bütün aktörlerin seferber olması önemli" diye konuştu.Sanayide ivme yakaladıkKONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2002'den itibaren özellikle sanayi üretiminde şehrimize yakışır bir ivme yakalayarak, 'Türkiye'nin tahıl ambarı' unvanımızın yanına, 'sanayi şehri' unvanı da ekledik. Türkiye ekonomisinin istihdam ve sanayi yükünü paylaşan şehrimiz; otomotiv ve makine sanayi, ana metal, savunma sanayi, tarım ve gıda, ağaç ürünleri sanayi, kauçuk, plastik ve mobilya sektörü gibi onlarca farklı alanda dinamik bir sanayi sistemini de bünyesinde barındırıyor" dedi.Kararlı bir iktidar varAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır kararlılıkla, istikrarla, güvenle devam eden siyasi bir iktidar sayesinde bugün Türkiye bu noktaya gelmiş durumda. Her insana yatırım yapan bir iktidardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.KONYA'DA gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank, Kalyon Enerji, Konya Büyükşehir Belediyesi, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom üstlendi. Bera, KargomSende, Mekpan Panel ve Torku ise zirvenin destek sponsorları arasında yer aldı.