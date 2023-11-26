Otoda rekora kampanya dopingi

Türkiye otomotiv pazarı yıl sonunda rekor kırmaya hazırlanıyor. 2023 Ocak-Ekim aylarında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 63.7 artışla 958 bin 942 adet oldu. Kampanyaların da etkisiyle pazardaki canlılık devam ediyor. Kasımda da ekimdekine benzer bir satış hacmi bekleniyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre ekimde 101 bin 367 adet araç satıldı.Otomotiv sektörü yöneticilerinin tahminlerine göre kasımda pazar 100 bin adet civarında gerçekleşecek. Tahminler doğru çıkarsa Ocak-Kasım aylarında pazar 1 milyon 58 bin adet olacak. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında satış rekoru kırılacak. Kampanyaların aralıkta da devam etmesi bekleniyor. Beklentiler gerçekleşir ve aralıkta 100 bin civarında araç satılırsa, satış Türkiye otomobil pazarı 2023 sonunda 1 milyon 160 bin adetle rekor kıracak. Son birkaç aydır otomotiv pazarındaki kampanyalar dikkat çekiyor. Firmalar yıl sonu hedeflerini tutturmak için sıfır faiz, takas indirimi vb kampanyalar düzenliyor. Sektör yetkililerine göre tüketicilerin otomobil satın alma iştahı eskisi gibi olmasa da, cazip kampanyalar tüketicileri ikna ediyor.