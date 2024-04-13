Otomotiv ihracatının yüzde 67’si AB’ye

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 artışla 9 milyar 132 milyon dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14.3'ünü gerçekleştirdi.Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66.9 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dâhil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon dolar oldu.Otomotivin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 271 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 264 milyon 560 bin dolar olarak hesaplandı. Birleşik Krallık, 1 milyar 21 milyon 510 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Fransa'ya bu yılın ilk 3 ayında 968 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.