Otomotiv sektörü 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, 2024'ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk 3 ayında 3 milyar 614 milyon 610 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 3,24 artarak 3 milyar 731 milyon 612 bin dolara ulaştı.

Bu sene 3 ayda 9 milyar 132 milyon 431 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

ALMANYA'YA 836,5 MİLYON DOLARLIK YAN SANAYİ İHRACATI

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azaldı. Geçen yılın ocak-mart aylarında Almanya'ya 888 milyon 544 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu sene aynı dönemde 836 milyon 519 bin dolara düştü.

En büyük ikinci pazar Fransa'ya artış yüzde 7,82 olarak kayıtlara geçti. 2023'ün ilk çeyreğinde 228 milyon 295 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu sene aynı dönemde 246 milyon 155 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 20,42 artış göstererek 202 milyon 744 bin dolardan 244 milyon 150 bin dolara çıktı.

Bu dönemde İtalya'ya yüzde 5,5 azalışla 224 milyon 752 bin dolar, Rusya'ya yüzde 2,5 düşüşle 214 milyon 148 bin dolarlık ihracat yapıldı.