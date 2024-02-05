Otoyollarda gişesiz ve bariyersiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak hızlı ve güvenli geçiş sağlayacaklarını bildirdi. Uraloğlu, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek" ifadelerini kullandı. İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Altı adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz" dedi.