OYAK üç unicorn hedefine odaklandı

Japonya'dan ABD'ye tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üreterek büyüyen OYAK, faaliyet gösterdiği maden metalürji, gıda, tarım, hayvancılık, çimento, beton, kâğıt, inşaat, otomotiv, lojistik, enerji, kimya ve finanstan sonra teknolojiye yaptığı yatırımlarla da portföy çeşitliliğini artırıyor.

Teknoloji alanında attığı adımlarla yerli girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesini ve küreselleşmesini hedefleyen OYAK, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de ilk elektronik para lisansı alan şirketlerinden biri olan ve fintek dünyasının güçlü oyuncularından Birleşik Ödeme'den sonra bir başka Türk girişimi yazılım ve teknoloji geliştiren Innovance'a yatırım yapan OYAK, OCR Labs yatırımıyla da global öneme sahip kimlik doğrulama sektörüne girdi. OYAK'ın önümüzdeki dönemde hedefi, yatırım yaptığı bu ve benzeri şirketlerden üç unicorn çıkarmak.

OYAK'ın son dönemdeki teknoloji hamleleriyle ilgili konuşan OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav "OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem liderliğinde, son altı yılda değişen yönetim ve organizasyon anlayışıyla globaldeki gücümüzü ve etkimizi artırmaya odaklandık. Finans ve sigorta teknolojileri alanlarına yaptığımız yatırımlarla küresel değişimi yönetiyoruz. OYAK Grup Sigorta'nın Londra ofisi ile hizmet alanını genişletirken, diğer iştiraki OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden yaptığımız yatırımlarla da finansal teknoloji ve sigorta teknolojisi şirketleriyle entegre iş modelleri üretiyoruz" dedi.

BİRLEŞİK ÖDEME, YURT DIŞI AÇILIMINI SÜRDÜRÜYOR

Tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintek sektöründe geçen yıl önemli bir hamle yaptıklarını söyleyen Silav, "OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ile Türkiye'nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme'ye yatırım desteği sunduk. Bizimle birlikte sektörde güçlenen Birleşik Ödeme, bir yandan yurt dışına açılmayı sürdürürken, bir yandan da unicorn olma hedefinde ilerliyor.

OYAK, bu yatırım ile finansal teknoloji açılımı yaptı hem de Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için örnek oldu. Birleşik Ödeme, OYAK Grup Şirketlerinin yanı sıra birçok önemli firmanın da dijital finansallaşma projelerinin stratejik iş ortağı olacak" dedi.

İlk yurt dışı ofisini Bakü'de ikincisini Romanya'da açan Birleşik Ödeme, 2022'de Gürcistan ve Özbekistan ofislerini açmayı planlıyor. Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı stratejik yatırımla 2023'e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyor. 88.9 milyon TL ile Türkiye'nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olan Birleşik Ödeme, son üç yılda yüzde 300 büyüme sağladı. 2021 yılı sonunda Türkiye'de işlem hacmini 20 milyar TL'ye, kullanıcı sayısını da 16 milyona çıkaran Birleşik Ödeme, 2022'de işlem hacmini 60 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor.

Para transferi, akıllı kasa, sanal POS, dijital kart/cüzdan hizmetleri ve sadakat programları gibi servisler sunan Birleşik Ödeme, son olarak Hopi'ye HopiPay projesi kapsamında dijital cüzdan ve dijital kart hizmeti vermeye başlayarak ödeme sistemleri ve altyapı teknolojisi ile projeye katma değer sağladı. Birleşik Ödeme, yeni iş birliği ile Türkiye'nin en büyük sadakat platformlarından birini de cüzdana çevirmiş oldu.

YENİ GİRİŞİM HİKAYESİ: INNOVANCE

OYAK Portföy'ün Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirdiği bir başka teknoloji yatırımı ise bünyesinde 250 yazılımcının görev yaptığı Türk şirketi Innovance oldu. Bankaların dijitalleşme süreçlerine ve mobil uygulamalara yön veren teknolojiler geliştiren Innovance, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fon'undan aldığı yatırımla önce Almanya ofisini ardından Romanya ofisini açmaya hazırlanıyor. Innovance'ın hedefi unicorn olarak küresel lige çıkmak.

OCR LABS, SON 12 AYDA YENİ MÜŞTERİ SAYISINI YÜZDE 500 ARTIRDI

OYAK, 2026 yılında 53 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen kimlik doğrulama sektörüne de girerek Avustralya'nın lider dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs'in ilk yatırım turuna liderlik etti. OCR Labs, önümüzdeki 2 yıl içerisinde unicorn olmayı hedefliyor.

OYAK'IN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN KARARLAR

OYAK'ta son beş yıldaki dönüşüm ve yapılanma güçlü büyüme getirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in 2017 yılında yaptığı strateji toplantısında koyduğu hedef doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; teknoloji alanında yerli girişim ekosistemini ve global ölçekli yatırımları desteklemek suretiyle OYAK'ın geleceğine refah getirme kararları alındı. Dünyada değişen paradigmalar üzerine yapılan strateji çalışmaları neticesinde özellikle teknoloji, enerji, tarım, gıda ve hayvancılık gibi döngüsel olmayan sektörler radara alındı. Hedefler doğrultusunda satın almalar, birleşmeler, yeni alanlara yatırımlar ve halka arzlar ile verimliliği ve karlılığı arttırmaya odaklanıldı. Buna uygun olarak TOTAL İstasyonları, Moil, Milangaz, Kümaş, Tamek ve Sagra başta olmak üzere, hayvan sağlığı, kuraklığa dayanıklı tohumculuk gibi birçok alanda şirket satın almaları gerçekleştirildi. Birleşik Ödeme, OCR Labs, İnnovance gibi Fintek dünyasının güçlü oyuncularına da girişim sermayesi yoluyla yatırımlar ilk defa yapılmaya başlandı.