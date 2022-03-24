Özak Göktürk 2’den 1 milyar TL’lik hasılat

ÖZAK GYO, İstanbul Göktürk
'te tamamlayıp teslim etmeye başladığı Özak Göktürk projesinin ikincisine başlıyor. 10 bin 500 metrekarelik ormana komşu arazide hayata geçirilen Özak Göktürk-2'nin satışına başlandı. Projeden 1 milyar TL'lik hasılat bekleniyor.
2023'TE TESLİM EDİLECEK
Özak GYO'nun bugüne kadar Büyükyalı
'dan Hayattepe'ye birçok nitelikli projeyi hayata geçirdiğini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık
, "Tüm projelerimizde, verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirdik ve sektörün referans aldığı işlere imza attık. 157 konutun bulunduğu Özak Göktürk'ü erken teslim ettik. Taşınmalar başladı. Bu projeden 700 milyon TL hasılat elde ettik" dedi. Şimdi de Özak Göktürk-2'de satışlara başladıklarını aktaran Akbalık, "10 bin 500 metrekarelik bir arazide, 143 metrekareden başlayan ve 280 metrekareye kadar çıkan 67 butik dairede teras alanları, orman manzarası ve şehrin tüm imkânlarını bir arada sunacağız. Hedefimiz 2023'te teslimatları gerçekleştirmek" diye konuşttu. Metrekare fiyatlarının 50 bin TL'den başladığını ifade eden Akbalık, "İlk projemizde 20-22 bin TL'den satışa başlamıştık. Bu projeden 900 milyon ila 1 milyar TL arasında hasılat bekliyoruz" şeklinde konuştu. Akbalık, maliyetlerdeki artışa rağmen konutta döviz cinsinden fiyat artış olmadığını söyledi.
BODRUM'DA OTEL YATIRIMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
YENI
yatırımlarını planlamaya başladıklarını anlatan Akbalık, "Göktürk'te üçüncü projemiz olacak. Bodrum
'da bir otel projemiz olacak onu planlama aşamasındayız. İstanbul
'un en merkezi lokasyonlarından biri olan Balmumcu
'da 8 dönüm arsamız var. Burada butik bir proje olacak" dedi.