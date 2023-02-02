Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi hizmete açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, hizmete açılan bilim merkezinde geleceğin mühendislerinin, bilim insanlarının, tasarımcılarının yetiştirileceğini ifade etti. Bakan Varank, "Ekran ekran gezen 6'lı masanın toy genel başkanlarından bir tanesi, 'İktidara geldiğimizde biz bu SİHA' lara dokunacağız' diyordu. Onlar SİHA'lara dokunmanın milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun. Biz binlerce yeni Aziz Sancar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'İPLERİNİN BAŞKALARININ ELİNDE OLDUĞUNU BİZ ANLATSAK BU KADAR NET ANLATAMAZDIK'

Bakan Varank, "Bu bilim merkezinde inşallah geleceğin Özdemir Bayraktar'ları yetişecek. Tabi, ben bu noktada bir konuya değinmek mecburiyetindeyim. Ne diyordu geçenlerde siyasetçiyim diye ekran ekran gezen 6'lı masanın toy genel başkanlarından bir tanesi, 'İktidara geldiğimizde biz bu SİHA' lara dokunacağız' diyordu. Sonra, üstüne ne dedi biliyor musunuz? 'Biz öyle bir belge hazırladık ki Avrupalılar görünce bize aferin diyecekler.' Avrupalılardan aferin kapmayı meziyet sanan bir sefillik. Gerçekten bunların iplerinin başkalarının elinde olduğunu biz anlatsak bu kadar net anlatamazdık. İşte tam da bu noktada rahmetli Özdemir Bayraktar'ın bir sözünü hatırlamamız lazım. Rahmetli her zaman şunu söylerdi, 'Birilerinin yurtdışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez.' Evet, onlar göbekten yurt dışına bağımlı olabilir. Ama biz bu millete, milletimize bağlıyız. Milletimize hizmet etmeyi şeref sayar takdiri de yalnızca milletimizden bekleriz. Onlar SİHA'lara dokunmanın milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun. Biz binlerce yeni Aziz Sancar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

VARANK: "BİLİM MERKEZİNİ GAZİOSMANPAŞA'YA KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Açılışı gerçekleştirilen bilim merkeziyle ilgili bilgi veren Varank, "TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurduğumuz bilim merkezleri ülkemizde bilime olan ilgiyi arttırıyor. Bu merkezlerde çocuklarımızı bilimle buluşturuyor, uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturuyoruz. İşte geleceğin mühendislerinin, saygın bilim insanlarının, başarılı tasarımcılarının yetiştiği bu bilim merkezlerinden birini Gaziosmanpaşa'ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel esere TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladık. Gaziosmanpaşa Belediyemiz de onun üstüne 6 milyon lira bütçe ayırmış oldu. Bu bilim merkezinin bünyesinde teknoloji, matematik, doğa bilimleri, tasarım, astronomi, uzay ve havacılıkla birlikte Dene-Yap Atölyeleri yer alıyor" dedi.

VARANK: "TÜRKİYE'DE YAKALADIĞIMIZ BİLİM, TEKNOLOJİ, İNOVASYON ATEŞİYLE HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEĞİZ"

Bilim merkezlerinde binlerce yeni Aziz Sancar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Bakan Varank, "Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'mizin Gaziosmanpaşa'mıza, İstanbul'umuza, bilhassa gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada emeği geçen herkese, başta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız olmak üzere ve TÜBİTAK olmak üzere tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de yakaladığımız bilim, teknoloji, inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Biz her zaman Gaziosmanpaşalıların desteğini arkamızda gördük. Evelallah onlar 2023'te de doğru tercihi yapacaklar. Desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından eksik etmeyecekler ve inşallah 2023 ve sonrasında çok farklı bir Türkiye'yi, çok daha müreffeh, çok daha başarılı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz diyorum" diye konuştu.

USTA: "2023 YILINDA 70 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bilim merkezinde 2023 hedeflerinin 70 bin öğrenciye eğitim vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Usta, "Gençler Teknofest kuşağı olarak, bu bilimdeki ve Gaziosmanpaşa'daki gelişmelerle buluşuyor. Hiç endişeniz olmasın, gençlerin emin ellerde olduğunu ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü burada görmemiz mümkün. Burada siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri gibi 11 farklı dalda eğitim ve bilimle ilgili çalışma yapılmaktadır. Değişen ve gelişen Gaziosmanpaşa'da kültür, sanat, bilim ve teknolojinin sevdalısı olarak bizler, vatansever nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR: "İSTİYORUZ Kİ BÖYLESİNE BİLİM MERKEZLERİNDEN NİCE BAYKAR'LAR ÇIKSIN, NİCE GİRİŞİMLER ÇIKSIN"

Merhum Özdemir Bayraktar'ın oğlu Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Bayraktar ailesi olarak gurur duyduklarını ifade ederek, "Teknofest'i ilk düzenlediğimiz zaman 20 bin öğrenci başvurmuştu. Bu sene bir 1 milyon gencimiz başvurdu. Yani adeta Türkiye'de zihinsel bir devrim yaşanıyor. Bizim halkımız gençlerimiz koşa koşa geliyor bu alana. Özdemir Bayraktar öncülüğünde kurduğumuz Baykar bünyesinde bir atölyede dedik ki; 'biz ülkemizi insansız araç teknolojisinde bağımlılıktan kurtaracağız.' Bu alanda kendi imkanlarımızla çalışmaya başladık. Kim derdi ki o 20 yıl önce beş kişinin başladığı Topkapı'da bir atölyedeki yer, bugün dünyanın en büyük SİHA üreticisi olacak, dünyanın en büyük ihracatçısı olacak. Biz işte istiyoruz ki böylesine bilim merkezlerinden, Gaziosmanpaşa gibi örneklerle, nice Baykar'lar çıksın, nice girişimler çıksın. Artık buna elverişli bir zemin var. Güçlü Türkiye'nin de yapı taşları buralardan geçiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Tören bitiminde Bakan Mustafa Varank, Usta ve Bayraktar ile birlikte bilim merkezinde incelemelerde bulundu.