Özel güvenlik görevlileri özel yasa istiyor

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabul edildiği 26 Haziran 2004'ü meslekleri için milat kabul ettiklerini belirterek, her yıl 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" 26-30 Haziran arasını ise "Özel Güvenlik Haftası" olarak kutladıklarını söyledi.

"KAAN PROJESİYLE KAMU GÜVENLİĞİNE KATKI"

Özel güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat esasıyla devletin güvenliği ve vatandaşların huzuru için Türkiye genelinde 100 bine yakın noktada nöbet tuttuğuna dikkati çeken Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Toplumsal yaşamın her alanında görev yapan özel güvenlik görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten önemli bir vazife icra etmektedir. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin iş birliği içerisinde çalışması ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında 81 ilde özel güvenlik görevlilerine eğitimler verilerek bütünleşme sağlandı. Bu kapsamda birçok başarıya genel kollukla birlikte imza atıldı. Özel güvenlik görevlileri, KAAN Projesi ile ülkemizde kamu güvenliğine büyük katkılar vermeye başladı."

"ÖZEL GÜVENLİK HER YERDE"

Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak, mesleğin saygınlığını artırmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Çağırıcı, "Özel Güvenlik Her Yerde" sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çektiklerini vurguladı.

Yapılan işin önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının özel bir kanunla belirlenmesi gerektiğini dile getiren Çağırıcı, şunları kaydetti:

"5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşulları 'Özel Güvenlik İş Kanunu' ile belirlenmeli. Çıkartılacak bu kanun kapsamda özel güvenlik görevlilerinin ödüllendirme, yıpranma hakkı, şehitlik ve gazilik talepleri de karşılanmalı.

Sendikamızın, İçişleri Bakanlığı ile çalışmalarını yaptığı, Bakanlığın özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartı olan özel güvenlik kimlik iptali konusundaki olumlu kanuni düzenlemeler Meclis'e sevk edildi, bunun bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz."