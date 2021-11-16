Özel sektör tahviline garanti fonu geliyor

Türkiye'nin enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğü sürece, döviz kurunun istikrara kavuşacağını, risk priminin düşeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, bu sayede uzun vadeli faiz oranlarının gerileyeceğini ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufkunun artacağını söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve Turkuvaz Medya
'nın sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
'nde konuşan Elvan, son iki senedir tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekti. Elvan, Türkiye ekonomisinin bu süreçte pozitif ayrıştığını söyledi.
FİYAT İSTİKRARI ŞART
Bakan Elvan, güçlü kamu maliyesinin makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edeceğini, hedeflenen büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulunun fiyat istikrarından geçtiğini vurgulayarak, "Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz" diye konuştu. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Elvan, erken aşama finansmana ihtiyaç duyan girişim projelerini desteklemek üzere hayata geçirdikleri Kitle Fonlaması Düzenlemesi
kapsamında, 10 farklı projeye 5.6 milyon lira fonlama sağlandığını bildirdi. Gelişmekte olan ülkelerde tedavülde olan tahvil, bono ve sukuk gibi borçlanma araçlarının milli gelire oranının yüzde 30 olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 10'da kaldığını ifade eden Elvan, "Yıl sonuna kadar Borçlanma Aracı Garanti Fonu
'nu hayata geçirip, reel sektör şirketlerinin tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını kolaylaştıracağız" dedi.
1 YILDA 7 YILLIK HALKA ARZ
Yılbaşından günümüze toplam 19.5 milyar liralık 46 halka arz işleminin tamamlandığını, SPK
tarafından onaylanan toplam halka arz sayısının 49'a ulaştığını anımsatan Elvan, önceki 7 yılda yapılan toplam halka arz sayısının 47 olduğunu hatırlattı. Borsadaki şirketlerin piyasa değerinin milli gelire oranının uzun yıllardır yüzde 25 ile 30 arasında dalgalandığını, bu oranın gelişmekte olan ülkeler için ortalama yüzde 60 olduğunu vurgulayan Elvan, "Kamu tarafı olarak önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarımızda halka arz yöntemini kullanmayı planlıyoruz" dedi. Elvan, bu çerçevede Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ
) halka arz kararının da hayırlı olması temennisinde bulundu.
YEŞİL TAHVİL İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN küresel gündemin en önemli başlıklarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Karbon ayak izini azaltan, çevreyi koruyan ve toplumsal gelişmeye yönelik projeler daha fazla talep görüyor. ESG diye adlandırılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim piyasası çok hızlı bir büyüme performansı gösteriyor. Küresel ESG tahvil piyasasında, bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık, yüzde 50 artışla 780 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. Biz de 'yeşil tahvil' piyasasının altyapısını ülkemizde de oluşturmak için harekete geçtik. Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanımızı yayımladık." Elvan, özel sektörün yeşil borçlanma araçları ve yeşil kira sertifikası ihraçları için atacaklarını bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
MANİPÜLASYONA CEZA 5 KAT ARTTI
SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, piyasa bozucu eylemlerin ve sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığını gözlemlediklerini belirterek, "Bu işlemlere yönelik, 2018-2019'da Kurulca verilen toplam para cezası tutarı 49 milyon TL iken 2020-2021'deki toplam para cezası tutarı 5 katını aşarak 265 milyon TL oldu" dedi.
ARACI KURUMLARA UYARI
Taşkesenlioğlu, son bir yılda yatırımcı sayısında gözlemlenen artışın, sermaye piyasalarında kalıcı olabilmesi ve devamının gelebilmesi için, yatırımcıların piyasaya açılan kapısı durumunda olan aracı kurumlara da önemli görevler düştüğünü, daha sorumlu hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Müşteriyi iyi tanımanın önemine değinen Taşkesenlioğlu, "SPK olarak bizim tedbir uyguladığımız kişilerin ve onlarla ilişkili olan şahısların farklı kanallardan piyasaya gelerek piyasa bozucu eylemlerine devam etmelerine sizlerin müsaade etmemesi bizlerin en tabii beklentisidir. Aracı kurumların gerekli özeni göstererek piyasa bozucu eylemler ve manipülasyonlar konusunda SPK'nın gözü ve kulağı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. Başkan ayrıca fiyat tespit raporlarında titiz çalışılması uyarısında bulundu. Taşkesenlioğlu, bazı yatırımcıların kısa vadede yüksek kazanç hayaliyle sosyal medyadaki anonim hesaplara itibar göstererek işlemler yaptıklarını üzülerek gözlemlediklerini belirterek, "Yatırımcıların haklarını korumak amacıyla çalışıyoruz. Ancak yatırımcılarımız, bir manipülatörün ya da anonim hesabın peşine takılıp işlem yaparak zarar ederlerse de tek sorumlunun kendileri olduğunu bilmeleri gerekir" diye konuştu.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun
ŞİRKETLERİ BORSAYA DAVET EDİYORUZ
BORSA İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul olarak, şirketleri ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan daha fazla faydalandırmak istediklerini, bu amaçla halka arzları artırarak şirketlere daha fazla kaynak aktarmaya çalıştıklarını, sundukları finansal hizmet ve ürünleri artırmaya devam ettiklerini söyledi. Ergun, "Bu kapsamda, ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz" dedi
İş Bankası enel Müdürü Hakan Aran
BANKALARIN DEĞERİ AKIL DIŞI
KONGRE'YE katılan ve basının sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, BBVA'nın Garanti Bankası'nda açıkladığı geri alım operasyonunun son derece yerinde bir hareket olduğunu söyledi. Aran "Türkiye'de bankaların değerlemesi 'akıldışı' bir noktadaydı. Garanti Bankası'nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Garanti Bankası tarzı haberlerin de devam edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop
HEDEFİMİZ KALKINMAYA HİZMET ETMEK
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop da salgında hızlanan dijitalleşme süreçlerine değinerek, Kovid-19'un finans sektöründeki etkilerini anlattı. Öztop, ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve ülkenin kalkınmasının yolunun sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesinden geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye piyasalarının derinleşmesinin yolu ise yatırımcı sayısının artırılmasından geçiyor. Birliğimizin bir meslek örgütü olarak nihai hedefi, ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek. Yatırımcılarımız en temel paydaşlarımız."