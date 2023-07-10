Özel sektörde bordro mesaisi

Asgariücretli, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. İşyerlerinde asgari ücret referans alınıyor. Asgari ücretten düşük ödeme yapılamayacak. Çalışanın maaşını asgari ücretten eksik yatıran işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu önceki yıllarda olduğu gibi bordroları da yakından takip edecek. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırmayacak. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak. Kurum, geçen yıl yaklaşık 150 bin çalışana gönderdiği mesajlarla kazançlarında azalma olduğu uyarısında bulunmuştu.Bordroda usulsüz uygulamalara karşı, çalışan haklı fesih kullanarak tazminat talep edebiliyor. Yapılan incelemelerde SGK bildirgesi kayıtlarında bazı işletmelerin usulsüz uygulamalara gittiği saptandı. Bu usulsüz uygulamalara karşı Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabiliyor. SGK, bordro üzerinden prim kaçırılmasını, eksik kazanç bildirilmesini kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Personelin yaptığı iş kuruma meslek koduyla bildiriliyor. O mesleğe uygun prime esas kazanç belirleniyor. İşverenin yanlış kod beyanıyla düşük ücret göstermesi de suç teşkil ediyor.EN düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba teklifin bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Memurlar 15 Temmuz'da maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alırken, seyyanen yapılan 8 bin 77 liralık ilave ödeme maaş hesaplarına daha sonra yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zamlı maaşlarını normal zamanında alacak. Memur emeklileri temmuz maaşlarını almış oldukları için maaş farkları daha sonra hesaba yatacak.