Özelde öğretmen maaşı bakıcı maaşının altında

Devletin özel okullara getirdiği yüzde 65 tavan sınırını türlü bahanelerle delen, yemek, giyim, kırtasiye, servis gibi yan ücretlere yüzde 300'lere varan oranlarda zam yapan özel okullar iş öğretmen ücretlerine gelince ellerini ceplerine atmadı. Özel okullarda maaş zammı yüzde 50 ile sınırlandırdı. Özellikle zincir özel okullarda ortalama 6 bin TL olan öğretmen maaşları devletin asgari ücret zammının ardından ancak 9 bin TL'ye çıktı. Birçok özel okulda hafta içi etüt, hafta sonunda da kursların olduğunu aktaran özel okul öğretmenleri, günde ortalama 10 saat çalışıldığını ve hiçbir ek ücretin ödenmediğini belirtiyor. Çocuğu olan bazı öğretmenler okuldan aldıkları maaşın bakıcı ücretine yetmediğini o nedenle ikinci dönem göreve devam edemeyeceğini vurguluyor.Bir özel okulda öğretmenlik yapan G. G., "Maaşlarımız yeni eğitim-öğretim yılının başında belirleniyor. 6 bin TL'ye anlaştım. Buna hafta sonları kurslar da dahil edildi. Herhangi bir mesai verilmiyor. Maaşın 9 bin TL olacağı söyleniyor" dedi. Başka bir okulda çalışan Ş. N. de, 2.5 yaşında bir kızı olduğunu belirterek, "7 bin TL maaşla okula başladım. 4 bin TL bakıcıya ücret veriyorum. Okul yüzde 30 zam yapılacağını beyan etti. Maaşım 9.100 TL olacak. Çocuğuma 4 bin TL'ye bakan bakıcı 8.500 TL'ye iş buldu ve bıraktı. Bakıcılar en az 10 bin TL istiyor. Maaşım bakıcı ücretine yetmiyor, işi bırakacağım" şeklinde konuştu.Bir başka okulda görevli öğretmen Ç. D. ise, İstanbul'daki zincir özel okulların verdiği maaşla Anadolu şehirlerindeki özel okul maaşlarının benzer olduğunu, o nedenle geçtiğimiz yaz bir Anadolu şehrine taşındıklarını söyledi. Ç. D., "İstanbul'da artan kiraları karşılamamız imkânsız hale geldi" ifadelerini kullandı. Başka bir özel okulda görev yapan K. H. ise, "Kanuni düzenleme yapılmalı. Taban ücret gelmeli. Devletteki öğretmen maaşının altında ücret olmamalı" dedi.MAAŞ zamları için özel okullarda görevli öğretmenlerin isimlerini özellikle gizli tuttuk. Zira, maaşlarıyla ilgili bilgi verilmemesi yönünde bazı özel okulların yönetimleri tarafından sözleşme imzalatılmış. Öğretmenler, "Maaşımı dışarıda zikredersem sözleşmem feshedilecek. Okulun itibarını zedelediğim için ek tazminat ödeyeceğim" diyor.ÖZEL Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, eğitim kalitesinin yükselmesi için öğretmenlerin iyi şartlarda çalışması gerektiğini vurguladı. Özkan, "Birçok özel okul öğretmeninin verdiği bilgiye göre, maaşlar 6 bin ila 12 bin TL arasında seyrediyor. İşi eğitim olan bazı butik okullarda öğretmenler iyi maaş alıyor ancak onların oranı da özel okulların içinde yüzde 10'la sınırlı. Özellikle zincirleşen özel okulların yöneticileri işi ticarethane öğretmenleri de işçi gibi görüyor. O nedenle asgari ücrete yakın ücret veriyor" dedi. Bu durumun eğitim kalitesini de aşağıya çektiğini belirten Özkan, "Bazı özel okullar yüzde 65 sınırına da uymuyor" diye konuştu.