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Giriş Tarihi: 12.10.2022 08:49 Son Güncelleme: 12.10.2022 08:50

Özelleştirme İdaresi iki taşınmazın satışını onayladı

AA
Özelleştirme İdaresi iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı iki taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)'nin taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Tokat'ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki iki taşınmaz ve üzerindekilerin bir bütün halinde, 1 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Ortakları Ortak Girişim Grubuna satışı onaylandı.

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Özelleştirme İdaresi iki taşınmazın satışını onayladı
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