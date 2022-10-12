Özelleştirme İdaresi iki taşınmazın satışını onayladı

Tebliğe göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Tokat'ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki iki taşınmaz ve üzerindekilerin bir bütün halinde, 1 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Ortakları Ortak Girişim Grubuna satışı onaylandı.