Özilhan: Gözümüzün önünde dünya kayıyor

Anadolu Grubu, "Yarını iyileştirebileceğimiz gün, bugün" diyerek ileriye taşıdığı sürdürülebilirlik stratejisini ve vizyoner hedeflerini "Anadolu'dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Stratejisi" toplantısında açıkladı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Kaan Ünver ev sahipliğindeki toplantıda grubun "Doğanın Yarını", "İşin Yarını" ve "İnsanın Yarını" değer alanları altında yepyeni bir boyuta taşınan sürdürülebilirlik çalışmaları hedefleri anlatıldı. Sürdürülebilirliğin ülkelerin ve kurumların ajandasında ilk sırayı aldığını söyleyen Tuncay Özilhan, "Dünya hepimizin gözünün önünde kayıp gidiyor, çünkü dünyayı hor kullanıyoruz. Böyle giderse gelecek nesillere temiz bir dünya bırakamayacağız. Bu gidişata 'dur' demek için hepimizin sorumlulukları var" diye konuştu. Anadolu Grubu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2'de sera gazı salımlarını 2020'ye göre yüzde 50 azaltma ve 2050'ye kadar net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışmayı taahhüt ediyor. Grup ayrıca 2030'a kadar operasyonlarının yüzde 50'sinde, 2050'de yüzde 100'ünde izlenebilir olmayı, kadın yönetici oranını 2030'da yüzde 35'e, 2050'ye kadar 50'ye çıkarmayı hedefliyor.