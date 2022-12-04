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Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:49

Palamut ve hamsi fiyatı düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların en çok tercih ettiği ve balıkçıların en çok sattığı palamutun fiyatı 60 TL’den 40 TL’ye düşerken, hamsi ise 80 TL’den 40 TL’ye düştü.

İHA
Palamut ve hamsi fiyatı düştü

Hamsi ve palamutun hem yağlı hem de lezzetli olması nedeniyle vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık türleri arasında yer aldığını söyleyen balıkçı Hüseyin Coşar, "Havaların soğumaya başlaması ile birlikte balık avında bollaşma, bunun sonucu balık fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya başladı. Şu an hamsi ve palamut tavuk etinden daha ucuz. Vatandaşlarımıza bol bol balık yemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü artık tüm balıklar yağlandı ve lezzetlendi. Hangi balık türü ucuzsa o balık türünü tercih etsinler" dedi.

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Palamut ve hamsi fiyatı düştü
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