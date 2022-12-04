Palamut ve hamsi fiyatı düştü

Hamsi ve palamutun hem yağlı hem de lezzetli olması nedeniyle vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık türleri arasında yer aldığını söyleyen balıkçı Hüseyin Coşar, "Havaların soğumaya başlaması ile birlikte balık avında bollaşma, bunun sonucu balık fiyatlarında da düşüşler yaşanmaya başladı. Şu an hamsi ve palamut tavuk etinden daha ucuz. Vatandaşlarımıza bol bol balık yemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü artık tüm balıklar yağlandı ve lezzetlendi. Hangi balık türü ucuzsa o balık türünü tercih etsinler" dedi.