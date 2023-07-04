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Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:36

Pamukkale yılın yarısında 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı

Pamukkale'ye ocak-haziran aralığında gelen misafir sayısı 811 bin 156 olarak kayıtlara geçti.

AA
Pamukkale yılın yarısında 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı

Kurban Bayramı tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçiren Pamukkale'deki tesisler, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 604 bin 33 yerli ve yabancı ziyaretçinin gezip gördüğü Pamukkale, bu yılın aynı döneminde 811 bin 156 ziyaretçiyi misafir etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, 9 günlük bayram tatiliyle, yaz sezonuna mükemmel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Doluluğun yaz sezonu boyunca süreceğine inandığını kaydeden Şen, "Geçen yıl yakaladığımız 2 milyon turist hedefini geçerek inşallah 3 milyona ulaşmaya gayret göstereceğiz." dedi.

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Pamukkale yılın yarısında 811 bin 156 ziyaretçiyi ağırladı
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