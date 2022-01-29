Pamukluk’tan ekonomiye 555 milyonluk katkı

MERSİN
'İN Tarsus
ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı
'nda çalışmaların sorunsuz ilerlediğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız
, "Kendi kategorisinde Türkiye'nin 4. büyük barajı, hem yükseklik hem de gövde uzunluğu yönüyle Mersin'in en büyük barajı olan Pamukluk'a 14 Ekim 2021'de vinç kumandası aracılığıyla beton blok indirilerek su depolanmaya başlanmıştı. Barajda su seviyesi 52 metre yüksekliğe, yüzde 8 doluluk oranına ulaştı ve yaklaşık 23 milyon metreküp su depolandı. DSİ tarafından Mersin'e kazandırılan bu dev eser, çok yakında Torosların bereketli topraklarına can suyu olacak" diye konuştu.
SULANABILECEK'
Yıldız, projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla barajın ülke ekonomisine yıllık 555 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflediğini söyledi. Pamukluk Barajı'nda depolanan su ile 181 bin 850 dekar tarım arazisi sulanabilecek. Bu büyüklük yaklaşık 25 bin futbol sahasından daha fazla bir alana karşılık geliyor. Kaya Yıldız, "Sulamanın yanı sıra içme suyu ve enerji faydası da olan baraj sayesinde, Mersin ilimize içme suyu temini ve yılda 78.011 GWh enerji faydası sağlanacak" şeklinde konuştu.