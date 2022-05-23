Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Pancar üreticisine 490 milyon TL nakit avans
Giriş Tarihi: 24.5.2022

Pancar üreticisine 490 milyon TL nakit avans

Pancar üreticisine 490 milyon TL nakit avans
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile "Sözleşmeli Tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi. Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığına dikkat çeken Kişci, "Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin elektrik ve motorin masrafları için verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta yatırılacak" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Pancar üreticisine 490 milyon TL nakit avans
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA