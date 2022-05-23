Pancar üreticisine 490 milyon TL nakit avans

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker ile "Sözleşmeli Tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi. Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığına dikkat çeken Kişci, "Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin elektrik ve motorin masrafları için verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta yatırılacak" dedi.