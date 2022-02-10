Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz





BİR HAFTADA 1,1 MİLYON TONLUK PANCAR ÜRETİM TAAHHÜDÜ



Türkşeker'in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Türkşeker 170'i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekip ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde, 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı" diye konuştu.