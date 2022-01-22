Parasını TL’ye geçirene vergi istisnası

Döviz ve altın mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için destekler veriliyor. İşte yeni desteğe ilişkin en çok merak edilenler…
Dönüşümden kimler yararlanabilir?
Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler bu sistemden yararlanabilecek.
Tüzel kişilerin kapsamı nedir?
Bankalar ve Merkez Bankası
'nca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar kapsamda.
KUR FARKINI MERKEZ ÖDEYECEK
Hangi vadelerde hesap açılabilir?
Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede, tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabiliyor.
Hesaptan elde edilen getiri nedir?
Banka mevduat faiz oranını belirliyor. Vade sonunda döviz kurlarında/altın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.
Ne gibi istisnalar var?
Ödenecek faiz ve kâr payı üzerinden stopaj kesintisi yok. Şirketler de döviz ve altınlarını TL'ye dönüştürürse değerleme farklarına ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr paylarına kurumlar vergisi
istisna var. 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilmesi için TL'ye dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022'ye kadar yapılması gerekiyor.
Vadeden önce para çekilebilir mi?
Vadeden önce para çekilirse hesap sahibine fark ödenmez. Çekimin yapıldığı tarihte kur düşerse, vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki kur üzerinden TL karşılığı ödenir. Döviz bazında ana parası korunmuş olur.
BİRDEN FAZLA HESAPLA GİRİLEBİLİYOR
Gerçek kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?
Gerçek kişiler, 20 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsi mevduat/katılım fonlarını ve 28 Aralık 2021'deki altın mevduat/ katılım fonlarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
Tüzel kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?
Tüzel kişiler, 31 Aralık 2021'de mevcut olan dolar, euro ve sterlin ile altın cinsinden mevduat/katılım fonlarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden TL'ye çevirebilir.
Sisteme birden fazla hesapla giriş yapılabilir mi?
Bir kişi birden fazla hesapla sisteme dahil olabilecek.
KÂR PAYI GETİRİSİ VADE SONUNDA BELİRLENECEK
Her ürün için farklı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi?
Gerçek ve tüzel kişiler
döviz ve altın hesaplarını
başka bankaya transfer edip
hesap açabilir.
Katılım finans kurumları sisteme dahil mi?
Katılım bankaları da sisteme
dahil.
Faiz oranı ve kâr payı nasıl belirlenecek?
Mevduat faiz oranı mevduat
sahibi ve banka arasında
belirleniyor. Bu faiz
oranı, Merkez Bankası'nın
politika faizinin (yüzde 14)
altında olamaz. Faiz oranı
ile ilgili bir üst sınır getirilmedi.
Kâr payı getirisi katılım
bankacılığı esasları çerçevesinde
vade sonunda
belirlenecek.
HİÇBİR KAYBINIZ OLMAYACAK
Mobil veya internet bankacılığından sisteme girilebilir mi?
Bazı bankalar dijital
kanallardan bu hizmeti
sunmaya başladı.
Dövizimi bozdurup neden bu ürüne geçmeliyim?
Bu ürünü kullanarak,
dövizde yaşanacak
düşüş veya faizden/
getirinden düşük yükselişte
bile ulaşamayacağınız
TL faiz gelirine
/ katılım hesabı getirisine
ulaşabilirsiniz.
Kur yükselecek olursa
aradaki fark Merkez
Bankası karşılayacak,
kaybınız olmayacak.
Dövizi hangi kurdan bozacağım?
Merkez Bankası
her iş günü saat 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00'de USD, EUR, GBP ve altın için fiyat açıklıyor. İşlem yapacağınız saatteki kuru kullanacaksınız.