’Parmak izi Analizi’ ile denizi kirleten gemiler tespit edilecek

Atık boşaltarak denizi kirleten gemiler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin 'Parmak İzi Analizi' yöntemiyle tespit ediliyor. Gebze'de Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarı içerisinde yer alan 'Parmak İzi Analizi' yöntemi, Türkiye'de sadece TÜBİTAK MAM tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yöntem sayesinde denizden ve gemiden alınan numunelerin analiz sonuçları karşılaştırılarak kirliliğin kaynağı tespit ediliyor. Test edilmesi istenen numuneler, en az üç farklı yerden; denizin kirletilmiş bölgesinden, kirlenen bölgenin çok uzağından ve şüpheli gemilerin sintinesinden alınıyor. Deniz suyu numuneleri temiz cam şişe veya cam kavanozlara en az 1 litre olacak şekilde toplanıyor. Analiz için dört cihaz kullanılıyor. Kullanılan cihazlar ise floresans spektrofotometre, FT-IR, HPLC ve GC-FID. Bu dört cihazdan çıkan sonuçların birbirini doğrulaması ile kirliliğin kaynağı olan gemi belirleniyor. Bu yöntem ile birlikte her yıl ortalama 15 kirletici gemi tespit ediliyor. Tespit edilen gemiler gizlilik kararı ile savcılığa gönderiliyor ve haklarında işlem yapılıyor.