Pasifik gayrimenkul halka açılıyor

Ankara
'da gerçekleştirdiği projelerin ardından Next Level markasını İstanbul
'a taşıyan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) kurarak halka açılıyor. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (PSGYO) halka arzında, Tera Menkul Kıymetler liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. 67.5 milyon adet hisse satılacak, halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira olacak. Şirketin yüzde 25.23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, bu büyüklük 1.3 milyar liraya kadar çıkabilecek.
ÇOK TALEP VAR
Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak. Halka arz edilecek payların, yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiş durumda bulunuyor. Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını kaydederken, özellikle gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın sürekli rekor tazelediği mevcut dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunduklarını anlattı. Erdoğan, "Proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projeleri var. Merkez Ankara projemiz Türkiye
'nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi. Emlak Konut
projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul ise Levent
'in Etiler girişinde, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Gelecek dönemde özellikle İstanbul'da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Diğer GYO'lardan da ayrışıyoruz. Kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO kurduk; bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz" dedi.
GYO HİSSELERINE YOĞUN İLGİ VAR
TERA Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan, 2021 yılında üç halka arz gerçekleştirdiklerini belirtirken, özellikle son 3-4 aydır yatırımcının GYO hisselerine çok yoğun bir ilgisi olduğunu ifade etti. GYO endeksinin derinliğinin arttığını, hacminin yükseldiğini belirten Seyhan, Pasifik GYO için gerçekleştirdikleri roadshow'larda ABD
, Avrupa
ve Asya
fonlarının ilgisini gördüklerini anlattı.
YENİ GYO'LAR YOLDA
HALKA arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Fatih Erdoğan, gelirin yüzde 70'lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Erdoğan, bu sayede proje finansmanlarının borçlanma yoluna gidilmeden sağlanacağını anlatırken, "Yeni projeler yapmaya devam ederken, kârını paylaşmak önceliğimiz olacak. Temettü planımız ise projelerimizi bitirdikçe, tamamlandıkları zaman temettü olarak dağıtmak da istiyoruz. Bunu her proje bitişinde değerlendireceğiz" diye konuştu. Gayrimenkul şirketlerine bu halka açılmanın bir örnek olabileceğini anlatan Erdoğan, bu sayede yeni halka açılmalar gelebileceğini dile getirdi.